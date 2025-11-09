旗津政策說明會提四大市政目標 賴瑞隆：以創意與執行力領航高雄邁向未來

賴瑞隆(右四)在旗津福壽宮舉辦政策說明會，7位議員到場力挺。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆今(9)日回到本命區旗津的福壽宮舉辦「來呦！隆作伙」政策說明會，與鄉親面對面深入交流，現場包括多位市議員、跨黨派里長以及資深媒體人王瑞德皆到場力挺，展現超人氣與凝聚力。賴瑞隆強調，一座城市的「競爭力」，取決於首長的「執行力」及「創意力」，未來他將以4大市政目標，帶領高雄邁向下一個黃金10年。

賴瑞隆先舉為旗津爭取到的建設為例，說明執行力的重要性。「旗津過港隧道延壽工程2.19億元及交通系統更新6900萬元」、「旗津第二條過港隧道可行性研究費1200萬元」，為鄉親創造一條新的安全通勤回家的路；另有「旗津領航計畫4.7億元」、「旗津治水計畫2.7億元」等。他強調，這些實績都是「執行力」的最好見證。

廣告 廣告

賴瑞隆回顧，從謝長廷、陳菊，到陳其邁市長，一棒接一棒讓高雄一步步進化。他擔任市府局處長時，率先引進黃色小鴨設展、開啟演唱會經濟，讓高雄登上國際舞台，再再證明市政團隊的「創意力」與市民的光榮感息息相關。

賴瑞隆指出，其任內已為高雄爭取超過6000億的中央建設經費。「立委的成績就是市長的保證」，未來他將持續以行動回應民意，推進「大亞灣計畫」與「幸福首都工程」等藍圖，打造更具國際競爭力與幸福感的城市。他也將讓旗津區成為空氣更清新、交通更安全、觀光更繁榮的「宜居觀光產業島」。

最後，賴瑞隆強調，未來高雄的四大目標是成為「建設大進步、經濟大發展、生活大宜居、市民大幸福」的國際城市。他也懇請在場鄉親1人協助向至少10位親朋好友推薦，讓他與市民共同攜手，用執行、創意力讓高雄延續光榮、再創高峰，為下一代建造更美好的家園。

旗津里長主席莊武益表示，賴瑞隆為旗津爭取到的建設預算是歷來區域立委最多的，有賴瑞隆當鄉親的後盾，呼籲旗津居民全力當他的靠山，接到民調電話請唯一支持賴瑞隆。

市議員簡煥宗表示，高雄市在謝長廷市長打下基礎、陳菊市長協助轉型、陳其邁市長接手發光發熱，下一位最能接棒的市長就是賴瑞隆，他是目前幾位人選中資歷最完整的，更引進黃色小鴨、開創演唱會經濟，讓高雄躍上國際，呼籲唯一支持賴瑞隆。

市議員李喬如表示，賴瑞隆擁有10年行政資歷、10年立委經歷，對市政熟捻程度有經過嚴格檢驗，支持賴瑞隆回到高雄市政府擔任市政總舵手，無縫接軌接棒陳其邁的優秀市政。

王瑞德指出，今天已是這半年來第18次專程來高雄為賴瑞隆輔選，此次民進黨初選的參與人選都很優秀，但請鄉親團結支持賴瑞隆；經過長期觀察，賴瑞隆是一個腳踏實地、一步一腳印的優秀人才，請大家在初選中唯一支持賴瑞隆。

這次座談會由賴瑞隆旗津後援會會長呂啟源、榮譽會長孫天雀、大高雄里長聯誼會主席張宇讚、旗津里長聯誼會主席莊武益領軍多位里長及各社團代表出席，資深媒體人王瑞德、議員李喬如、簡煥宗、張勝富、黃文志、何權峰、邱俊憲、范織欽及議員參選人黃敬雅，亦輪番上台表達對賴瑞隆的支持，現場鄉親掌聲不斷，場面熱烈。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨市長參選人民調差距接近 陳其邁：4位都很有風度

可靠戰友！陳其邁力挺蘇巧慧「最適合的新北市長人選」

王瑞德(左)半年來第18次專程南下高雄為賴瑞隆(右)輔選。 圖：賴瑞隆辦公室/提供