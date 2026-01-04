旗津新消防戰力車啟用祈福儀式暨防火宣導 祈求出勤平安守護地方安全

為祈求消防人員執勤平安、提升地方防災救災能量，旗津天后宮近日舉辦「新消防戰力車啟用祈福儀式暨防火宣導活動」，邀請地方貴賓、消防單位及民眾共同參與，展現宗教力量與公共安全攜手合作的精神。(見圖)

主辦單位今(四)日說明，這次祈福儀式由旗津天后宮依循傳統科儀進行，恭請媽祖庇佑新啟用消防車出勤順利、任務圓滿，守護消防弟兄姊妹與地方居民生命財產安全；新消防車投入服役後，將有效提升火災搶救與緊急救援效率，為地方防災注入重要助力。

該活動同時結合防火宣導，由消防人員及旗津宣導義消向民眾宣導居家防火、用電及瓦斯安全、火災初期應變與逃生要領，並提醒民眾重視住宅用火災警報器設置與定期檢查，共同降低火災發生風險。

旗津消防分隊表示，媽祖長年守護地方平安，這次透過祈福儀式結合防火宣導，不僅延續宗教關懷精神，也深化全民防災意識，期盼在信仰力量與專業救災並行下，打造更安全、安心的生活環境。