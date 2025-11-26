旗津林全誠「開臉」入神 紅燈師蘇志榮巧製戲偶盔帽 雙列無形文化資產

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

高雄市政府文化局於2025年無形文化資產審議大會上，正式宣布新增兩位深具代表性的文化資產保存者：旗津「龍鳳繡莊」老藝師林全誠，獲登錄傳統工藝類「刺繡」保存者；以及人稱「紅燈師」的蘇志榮，獲登錄文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」保存者。兩位藝師長年堅持的手藝在科技浪潮下顯得彌足珍貴，為高雄在地文化注入新活水。

(中左)林全誠藝師、(中右)蘇志榮藝師獲高雄市政府認定為文化資產保存者。（圖／翻攝自高雄市立歷史博物館）

來自旗津龍鳳繡莊的林全誠藝師，師承其父林清水，從事臺灣刺繡近一甲子。他以手工刺繡為畢生堅持，技藝精湛，尤擅長為宗教繡品人物臉部進行「開臉」，這項技術能賦予神祇莊嚴與靈動的神韻，是宗教繡品的關鍵。林藝師的刺繡技藝體現於神衣、八仙綵、桌裙、頭旗等傳統宗教用品中，他嫻熟高繡與金蒼平繡等技法，其作品不僅是工藝的展現，更是色彩與形式運用的極致，反映出臺灣常民生活的美學與信仰內涵。

高雄市刺繡保存者林全誠與作品。（圖／翻攝自高雄市立歷史博物館）

另一位獲登錄的保存者蘇志榮藝師，業界尊稱「紅燈師」，他以長期現場觀察、演出體悟及自學累積經驗，精通布袋戲偶盔帽的完整製作工序。布袋戲偶盔帽是傳統表演藝術布袋戲中不可或缺的配件，它的設計與製作不僅是技術活，更承載著戲偶的角色性格與文化脈絡。

蘇志榮製作的盔帽，工藝細膩，風格獨特，廣受業界推崇。不僅曾獲臺灣布袋戲兩代宗師黃海岱、黃俊雄等著名藝師的青睞，也為如「明世界掌中劇團」、「長義閣掌中劇團」等多家獲登錄無形文化資產身分的布袋戲團所採用，足見其技藝地位。

高雄市布袋戲偶盔帽製作技術保存者蘇志榮與作品。（圖／翻攝自高雄市立歷史博物館）

高雄市至今已登錄37項無形文化資產項目、4項文化資產保存技術，總共指定51個保存者。在現今科技影響的社會中，兩位藝師能堅持數十年手藝實屬不易。

