旗津海水浴場傳女客遭騷 怪男稱「想找女友」尾隨畫面曝

高雄旗津海水浴場傳出有女子遭陌生男子騷擾，且該男子疑似並非首次出現類似行為。事後男子向警方表示只是想交女朋友，但其行為已可能涉及性騷擾，恐面臨法律責任。

旗津海水浴場一名頭戴漁夫帽的男子，被民眾發現不斷靠近一名拍照女子，還越貼越近，讓人懷疑他到底是要偷窺還是想搭訕，且受害者不只一人。

男子不斷靠近女生，甚至貼在她背後。圖／翻攝自Threads@u_1.13_

有女子表示，起初以為男子只是想看海，誤以為自己擋到視線，因此主動移動位置，沒想到對方竟一路跟上，且距離相當靠近，讓她感到極度不適。

廣告 廣告

女子表示男子行為讓她相當不舒服。圖／台視新聞

另有網友指出，曾在旗后砲台看過同一名男子出現，也是不斷注視女性，提醒其他女性提高警覺。雖然警方未接獲報案，但仍主動到場關心並找到該名男子，勸導他與人互動應保持適當距離，「要聊天你就用正面的聊天，不要走到人家後面」。

警方勸導男子行為，他表示只是要找女朋友。圖／台視新聞

對此，這名41歲陳姓男子自稱是想要找女朋友，並沒有別的意思，但無來由靠近，恐怕涉及性騷擾。想要找對象還是要用正常、正確的方式，否則讓人感到不舒服，反而可能吃上官司。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

高雄／陳淳禎、莊棋淵 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

高雄鳳山透天厝深夜惡火狂燒！ 1人1貓不幸葬身火窟

高雄男詭異倒臥匝道口 遭3車連環輾斃

高雄今年登革熱首例 50多歲本國籍男、印尼經商回台