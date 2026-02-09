旗津海水浴場傳陌生男滋擾 警鎖定嚴正告誡

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路瘋傳旗津海水浴場有陌生男滋擾女子，高市鼓山警分局今(9)日鎖定41歲陳姓男子，當場對其進行嚴正告誡，同時希望當事人報案指認，以杜絕不當騷擾，另也將加強旗津海水浴場周邊巡邏。

警方今指出，有關網傳昨日於旗津海水浴場疑似有陌生男子滋擾民眾案，經查鼓山分局目前雖未接獲相關報案，為維護市民安全，警方獲悉後立即主動派員前往了解並加強巡邏，務求淨化遊憩環境。

警方強調，該名男子行為可能涉嫌違反性騷擾防治法，員警也前往現場迅速鎖定1名陳姓男子(41歲)，當場對其進行嚴正告誡，要求不得再有任何滋擾或騷擾他人之行為。

警方呼籲，民眾於公共場所如遇陌生人言語或行為騷擾，請務必保持冷靜，並立即撥打110報案，對於任何違法滋事行為絕不寬貸，以確保市民與遊客的安全。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

