旗津海水浴場動土 預計明年12月完工

高市觀光局昨（十七）日於旗津舉辦「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」開工動土典禮，該典禮由高市林欽榮副市長親自主持，立法委員賴瑞隆、許智傑、市議員簡煥宗，以及地方議員服務處、在地里長、旗后商圈及各界貴賓共同出席。該計畫「灣區大港‧旗津領航」總經費約四‧七八億元，工程預計於一一五年十二月完工，旗津地區整體景觀改造工程完工後，可望成為繼愛河灣駁二藝術特區後，海內外旅客造訪高雄觀光旅遊、休閒度假的國際新地標。

觀光局高閔琳局長說明，該計劃除針對旗津海水浴場等觀光熱區進行升級，也將針對海岸線整體景觀進行重塑與環境營造，範圍自北側旗後山延伸至南側風車公園，內容涵蓋改善馬雅各步道休憩節點與貝殼館周邊景觀等；其中，旗津輪渡站通往旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀改善工程，經觀光局與工務局道路養護工程處攜手推動，目前已階段性完工。此外，工程亦將導入低碳運具友善動線，拓寬自行車道，改善人車分道等，並串聯旗後山、海水浴場、海岸公園、貝殼館、海珍珠與風車公園等熱門景點，讓遊客能步行或以自行車、三輪慢車悠遊旗津，體驗低碳永續旅遊與休閒運動的樂趣。

林欽榮副市長表示，高市府近年積極推動港灣與城市再生，透過觀光景點改造與產業升級，讓高雄不僅是「海洋首都」，更成為國際旅客心中最具魅力、最具活力的旅遊城市；觀光局於去年提出「灣區大港‧旗津領航」競爭型計畫並獲得交通部觀光署補助，未來將在旗津地區投入超過四億元經費；整合愛河灣、亞洲新灣區與旗津等重要景區，打造以「點、線、面」構築的港灣觀光廊帶，全面提升旗津風景區軟硬體設施服務，讓旗津成為高雄觀光旅遊必定造訪的國際景點。

該工程未來將增設遊客服務中心，建置全新海水浴場救生站、遊客淋浴區暨公廁、Sunset Bar等服務設施，並改善既有景觀及動線，納入全齡及性別友善、穆斯林等國際觀光客需求，強化友善觀光設施。