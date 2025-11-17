旗津海水浴場大改造 4.78億打造沙丘綠洲海洋新景觀

「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」今（17）日開工，明年底將以全新地標亮相迎客。圖為示意圖。（觀光局提供）

高雄旗津觀光將迎來重大轉型！「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」今（17）日開工，宣告總經費4.78億元的「灣區大港‧旗津領航」計畫正式啟動，工程預計明年12月完工，未來將以「沙丘、綠洲、海洋」為設計概念，打造全新遊客服務中心、海水浴場救生站、淋浴公廁及特色Sunset Bar等設施，並全面改造海岸線景觀，串連亞灣區拚觀光。

高雄市副市長林欽榮親自主持開工典禮，他表示，觀光局去年提出「灣區大港‧旗津領航」競爭型計畫獲交通部觀光署補助，未來將在旗津地區投入超過4億元經費，整合愛河灣、亞洲新灣區與旗津等重要景區，以「點、線、面」構築港灣觀光廊帶，全面提升旗津風景區軟硬體設施。

「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」今（17）日開工，副市長林欽榮、高市觀光局長高閔琳、立委賴瑞隆、立委許智傑等人與會。（柯宗緯攝）

立委賴瑞隆表示，他在市府觀光局服務期間就主張旗津作為全台灣外國人最愛的觀光景點，交通部觀光署不能沒有責任，不能全部丟給高雄市府。經過多方努力，終於成功爭取到4.78億元經費，這對旗津觀光發展是重大突破，未來不只希望遊客來一天，更希望他們能停留兩三天，深度感受旗津休閒生活。（柯宗緯攝）

立委許智傑則回憶，10幾年前他就在交通委員會關注旗津發展，他見證旗津觀光這些年來的進步。他強調，除外在景觀改善，更期待市府能協助旗津進行都市更新，讓當地居民也能享有更好的居住品質，讓旗津觀光與在地生活雙贏發展。（柯宗緯攝）

此次工程設計由建築師邱文傑接下，他指出，整體建築與景觀營造融入沙丘、綠洲與海洋意象，打造兼具生態、文化與美學的海島風貌。工程內容包含新建A、B兩棟低層建築，屋頂採綠坡設計與沙灘自然銜接。

A棟設置遊客服務中心、Sunset Bar、淋浴區及公廁，B棟則新建救生站、委外營運空間及淋浴公廁。所有設施將納入全齡及性別友善、穆斯林等國際觀光客需求，強化友善觀光設施。

觀光局長高閔琳說明，除海水浴場核心區升級，工程範圍更從北側旗後山延伸至南側風車公園，包含改善馬雅各步道休憩節點與貝殼館周邊景觀。

工程將導入低碳運具友善動線，拓寬自行車道，改善人車分道，串連旗後山、海水浴場、海岸公園、貝殼館、海珍珠與風車公園等熱門景點，讓遊客能步行或以自行車、三輪慢車悠遊旗津，體驗低碳永續旅遊。此外，旗津輪渡站通往旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀改善工程，經觀光局與工務局攜手推動，目前已階段性完工。

觀光局表示，將持續配合觀光署「永續觀光」與「智慧觀光」政策，結合旗津在地人文歷史，並搭配旗津燈塔、旗后砲台等重要景點，及旗津風箏節暨氣墊水樂園等特色活動，持續推動觀光產業、在地餐飲與旅宿輔導計畫，期盼藉此深化旗津觀光能量，讓旗津以更國際化的姿態站穩亞洲，成為世界認識高雄的重要窗口。

