旗津海水浴場建築工程動土 打造觀光旅遊休閒度假新地標

觀光局十七日辦理旗津海水浴場建築及環境營造統包工程開工動土典禮，工程總經費約四點七八億元，預計於明年十二月完工。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局十七日辦理旗津海水浴場建築及環境營造統包工程開工動土典禮，觀光局表示，工程總經費約四點七八億元，預計於明年十二月完工，旗津地區整體景觀改造工程完工後，可望成為繼愛河灣駁二藝術特區後，海內外旅客造訪高雄觀光旅遊、休閒度假的國際新地標。

典禮由副市長林欽榮主持，林欽致詞表示，本次開工的旗津海水浴場建築及環境營造統包工程為計畫重要項目，委託邱文傑建築師設計，整體建築與景觀營造融入沙丘、綠洲與海洋意象，打造兼具生態、文化與美學的海島風貌，提供更舒適、安全的遊憩環境。

廣告 廣告

典禮由副市長林欽榮主持。（觀光局提供）

林欽榮提到，本工程未來將增設遊客服務中心，建置全新海水浴場救生站、遊客淋浴區暨公廁、Sunset Bar等服務設施；並改善既有景觀及動線，納入全齡及性別友善、穆斯林等國際觀光客需求，強化友善觀光設施。

觀光局長高閔琳說明，本計劃除針對旗津海水浴場等觀光熱區進行升級，也將針對海岸線整體景觀進行重塑與環境營造，範圍自北側旗後山延伸至南側風車公園，內容涵蓋改善馬雅各步道休憩節點與貝殼館周邊景觀等；其中，旗津輪渡站通往旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀改善工程，經觀光局與工務局道路養護工程處攜手推動，目前已階段性完工。

除針對旗津海水浴場等觀光熱區進行升級，也將針對海岸線整體景觀進行重塑與環境營造。（觀光局提供）

高閔琳進一步說，此外，工程亦將導入低碳運具友善動線，拓寬自行車道，改善人車分道等，並串聯旗後山、海水浴場、海岸公園、貝殼館、海珍珠與風車公園等熱門景點，讓遊客能步行或以自行車、三輪慢車悠遊旗津，體驗低碳永續旅遊與休閒運動的樂趣。