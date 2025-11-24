旗津空中纜車計畫 擬重啟評估

旗津是高雄重要的觀光景點，過去2、30年的旗津空中纜車只聞樓梯響，如今高市議員李喬如請命推動，高市府將重新評估。圖為旗津大街。（柯宗緯攝）

「旗津空中纜車」構想喊了30多年，如今再現曙光。高市議員李喬如24日在議會總質詢時力促市府推動纜車計畫，直指旗津擁有不輸日本橫濱、新加坡無敵海景，卻因交通瓶頸長期限制觀光發展。市長陳其邁允諾將由祕書長郭添貴召集跨局處研議，重新評估路線、財務模式及技術可行性，探尋民間投資機會。

據了解，旗津纜車計畫最早可追溯至民國74年，歷經多任市長，至少4次路線修改，但始終因無法避開古蹟、軍方用地及航道高度限制等問題而卡關，再加上技術與財務難題，讓計畫一再胎死腹中。

李喬如認為，旗津是高雄觀光流量最高的地區之一，卻因對外交通仰賴輪船與過港隧道，假日壅塞嚴重，長期無法突破瓶頸，加上島內建設多年未更新，觀光發展若只辦活動，缺乏永續建設，遊客回流當然有限。

李喬如提到，纜車構想從前市長謝長廷時代就提過BOT、ROT方案，但因港區、軍區用地權責不清、法規複雜、財務模型不完整，使民間投資無法進場，重點是政府沒有真的要做，當然永遠做不出來。

「這是一條天然的纜車走廊，不是硬湊出來的！」李喬如強調，旗津海景條件絕不輸國際城市，纜車能舒緩交通，更可成為交通、觀光、產業三合一的關鍵節點。她提出3大具體建議，包括提出可行性研究明確時程、成立跨局處專案小組推動、整合旗津觀光廊帶升級計畫拚觀光。

對此，陳其邁答詢時表示，市府近年已投入旗津燈塔再造、上周開工的4.78億元「灣區大港．旗津領航」海水浴場與道路改建工程，但要真正提升旗津觀光，交通便捷度確實是關鍵。

陳其邁指出，旗津纜車早期構想包含從85大樓、新光碼頭跨越中島到旗津的纜車路線，若只在旗津島內做纜車，無法解決交通瓶頸，因此要從市區連結到旗津，才能有效帶動觀光，他將責成觀光局主責研議路線藍圖，會同工務局、交通局評估財務模式，並與港務公司再次釐清跨港108公尺限高等技術問題，探尋是否有潛在廠商願意投資。