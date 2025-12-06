旗津綠色餐盤名單出爐！11家入選店端上海味創新料理 大秀永續美食力

▲2025旗津綠色美食餐盤計畫11家在地店家發表新菜色 圖4.本次邀請楊彥希主廚（左1）、陳正忠教授（左2）、楊志中助理教授（左3）及劉柏楊理事長（左4）共同輔導在地店家。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高市府觀光局推動的「2025旗津綠色美食餐盤計畫」歷經三個月徵選與評比，今（6）日公布11家入選業者，涵蓋海鮮熱炒、日式料理、烘焙與冰品等多元類型，包括鴨角活海產、來溫叨呷奔日式料理、怕燙食驗室、島民烘焙、船說、大碗公冰甜品、有間冰舖、斗六冰城2號店、海之星沙灘俱樂部、旗津道沙灘酒店及旗津沙灘吧。觀光局長高閔琳表示，此次計畫以「產地到餐桌」及「環境永續」為核心，市府邀請專業主廚與餐飲顧問團隊深度輔導，並運用旗津海味與黑沙意象開發14道特色新菜，同時協助店家製作英、日、韓、印尼文等多語菜單，提升國際旅客點餐友善度。

廣告 廣告

顧問團包括樹德科大楊志中助理教授、高雄餐旅大學陳正忠教授、米其林入選名廚楊彥希與會展產業協會理事長劉柏楊等專家。楊志中指出，今年入選店家風格多元，成功將在地食材轉化為兼具味覺與視覺的創意料理，展現旗津獨特的飲食魅力。

本次亮相的創意菜色極具話題，包括鴨角活海產以老菜脯煨煮現流鮮魚，展現濃厚古早味；來溫叨呷奔端出柑橘味噌佐乾煎海鱺魚；怕燙食驗室以竹炭打造黑沙生菜堡；大碗公冰甜品推出海鹽奶茶粉粿巨無霸冰；島民烘焙、船說及多家冰品店也以黑沙、夕陽與海味為靈感做出創新甜品與點心。

觀光局表示，即日起民眾自備環保餐具到入選店家消費並上傳Google評論，即可兌換限量高雄熊環保杯袋或便當袋。局方也歡迎旅客把握年底活動旺季到高雄旅遊，12月包括楠梓親子運動趴、中央公園聖誕活動及跨年晚會等精彩活動陸續登場。（圖╱高市府提供）