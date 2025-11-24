旗津纜車喊30年...市府挨批只會想像 陳其邁揭技術難題

高市議員李喬如總質詢批評，高雄纜車從評估、設計到BOT案始終紙上談兵，要求市府明訂時程。截自高市議會官網



高市議員李喬如今（11/24）在總質詢批評，高雄纜車從評估、設計到BOT案始終紙上談兵，只會想像，又缺乏專責與跨局處整合，讓旗津最具潛力的海岸視覺走廊多年難以啟動，呼籲市府拿出決心、明訂時程，市長陳其邁表示，將就跨港108公尺限高等技術問題向港務公司洽詢，並進行整體規劃評估。

高雄討論空中纜車超過30年，從1985年以來都曾提出規劃、評估甚至BOT方案，卻始終無法真正推動。市議員李喬如今在高雄市議會市政總質詢中痛批，高雄的纜車建設多年來只會想像、沒有行動，關鍵就在於權責不清、缺乏跨局處整合平台，也沒有完整財務模型，使得每次討論都以「紙上計畫」收場。

廣告 廣告

李喬如指出，纜車並非奢華的觀光設施，而是兼具交通分流、觀光升級與城市品牌形塑的關鍵建設。她強調，旗津長年交通受限、假日壅塞嚴重，加上海岸線筆直開闊，景觀條件得天獨厚，是全市最適合發展空中纜車的地區。議會日前赴新加坡、日本橫濱考察時，更看到當地纜車成功創造旅遊及周邊商業效益，高雄卻讓30年的城市想像原地踏步，實在可惜。

她呼籲市府應從「想像」走向「決心」，儘速為旗津纜車訂定可行性研究時程，並設立跨局處專責團隊，同步整合第二過港隧道與旗津觀光動線，打造新的港區—旗津城市觀光廊帶，讓從高空看高雄成為真正可落實的城市亮點。

陳其邁則表示，旗津觀光目前已有燈塔改造及斥資 4.78 億元的「灣區大港．旗津領航」工程動工，而纜車早期構想是從85大樓跨港至旗津中島，再沿著海岸線延伸，形成連結市區與旗津的觀光路線。

陳其邁說明，他將責成秘書長召集觀光局、交通局、工務局與高雄港務公司，全盤評估路線、財務模式、限高 108 公尺等技術限制，同時了解是否有民間廠商願意投資，會以跨局處方式重新審視纜車興建可能性，待具體評估結果出爐後向議會報告。

更多太報報導

悲劇！退休翁孤獨死 家屬破門見腐屍...狗守屋疑啃遺體

高雄垃圾山掀議場激辯...淪垃圾倉庫 被酸沒震怒？陳其邁陳美雅互槓

TWICEx伍佰同日開唱！港都2天湧18萬人 產值衝5億