旗津道路再升級，中洲三路129巷通車 林哲弘肯定市府補齊路網

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 高雄市工務局新工處5日表示，旗津中洲三路129巷東西向道路已完成打通並正式通車，全長約157公尺，包含15公尺寬都市計畫道路與8公尺寬道路，預期可改善當地交通瓶頸並促進區域發展。工務局指出，該路段過去未與旗津三路連接，導致居民出入不便，消防車輛也較難進入救災；市府考量急救需求及整體交通系統，因此啟動道路打通工程，確保通行安全與順暢。

對此，深耕旗津地區的市議員參選人林哲弘表示，這次道路打通「不只是方便通勤，更是把救護、消防的可達性補起來」，對居民日常與緊急應變都是關鍵。他肯定市府與工務團隊落實基礎建設，也強調後續仍應同步完善周邊交通安全配套，包括人行環境、照明、標線標誌與路口減速等，讓旗津交通更順、觀光更友善、生活更安全。