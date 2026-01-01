旗海飄揚！嘉義縣市元旦升旗湧人潮 毛孩也穿國旗裝

嘉義市元旦升旗，民眾帶著穿著國旗裝的毛小孩一起升旗、參與健行。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府元旦按慣例在市府前廣場舉辦元旦升旗，現場旗海飄揚，許多民眾手持國旗、身著國旗裝參與，連毛孩也換上國旗喜迎115年到來，嘉義縣民雄鄉、朴子市、義竹鄉、大林鎮等地，都有公部門或民間自辦元旦升旗，吸引許多民眾起個大早，齊聚唱國歌。

嘉義市元旦升旗已行之有年，一早由嘉義市長黃敏惠率市府團隊與各界貴賓、熱情民眾共襄盛舉，還有民眾帶著穿著國旗裝的毛小孩一起健行，展現滿滿活力，市府也特別準備限量版結合嘉義市城市意象及國旗元素的紀念毛巾分送。

黃敏惠表示，回顧過去一年，嘉義市雖然面臨嚴峻考驗，但仍以KANO永不放棄的精神，持續朝「經濟共融、社會共創、環境共生」三面向邁進，逐步穩健地實現「全齡共享、世代宜居」永續城市的願景，無論在全國或國際舞台上，皆展現出嘉義市獨特的城市魅力與治理的亮眼成果。

黃敏惠說，日前甫圓滿落幕的「320＋1嘉義市城市博覽會」，讓來自全台乃至世界各地的朋友看見嘉義市深厚的人文底蘊、歷史脈絡與在地特色，並重新凝聚屬於嘉義的城市精神，市府未來將持續以永續治理為核心，從經濟發展、社會照顧、文化保存到環境永續，逐步累積每一個真實而細微的「＋1」，厚植城市能量。

黃敏惠也提到，市府將於農曆過年前發放「振興經濟加碼普發新臺幣6,000元現金」，活絡在地經濟，感謝議會的支持，市府將持續把有限資源妥善運用於民生需求與城市發展，讓市民的期待化為實際的幸福感受，祝福大家2026「馬年行大運、馬到成功、幸福加碼、馬上成功，馬上發財、幸福加碼，加碼6000」。

民雄鄉公所一早舉辦的升旗典禮，今湧入上千名早起民眾，在充滿朝氣的氛圍中，一同揮舞著國旗，民雄鄉長林于玲表示，元旦升旗不僅是迎接新年的儀式，更是凝聚鄉親向心力、展現民雄蓬勃生命力的重要時刻。

