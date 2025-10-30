旗艦壓境不只帥！OPPO Find X9 系列開箱亮點全解析

(文／硬是要學)

這個月的新手機討論又熱了起來，因為兩大「日常拍照神器」 OPPO 和 vivo 在台灣都接連發表今年的新旗艦啦！今天率先發表的是 OPPO Find X9 系列，推出 Find X9 Pro 與 Find X9 兩款機型，而且這次直接塞進 OPPO 首款 2 億畫素鏡頭、聯發科最新天璣 9500 超強晶片、還有 7500mAh 這種讓人一天充一次都嫌多的超大電量，「專業增距鏡套裝」，直接把手機當單眼玩！下面帶大家一次看懂！

Find X9 Pro：2 億畫素壓陣的旗艦拍照怪獸

超大電池容量 + 聯發科天璣 9500

OPPO Find X9 Pro 以 2 億畫素潛望長焦、搭載聯發科最強天璣 9500 處理器，以及超大 7500mAh 電池三大核心領銜，堪稱火力全開的全能猛獸。無論是 AI 處理、影像運算還是重度多工應用，都能穩定輸出、持久續航，讓你從日拍到夜拍不中斷。；而 Find X9 則在維持旗艦規格的同時，透過更輕巧的機身與親民配置，打出一張高性價比王牌。

兩款手機皆配備聯發科最強的天璣 9500 處理器，這顆晶片今年算是有飛躍性的性能成長，許多方面表現都值逼蘋果 A19 處理器。另外螢幕為 AMOLED 螢幕，更新率達 120Hz、支援極高亮度與護眼顯示。不管是滑動社群還是播放 4K 高幀影片，都能享受順暢不卡卡的畫面體驗。

2 億畫素壓陣的旗艦拍照怪獸

Find X9 Pro 是此次系列的旗艦代表，最大亮點莫過於搭載 OPPO 首顆 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭，支援最近 10 公分的長焦微距與 200 倍數位變焦，搭配 OPPO 與哈蘇合作的專業增距鏡，直接開外掛等級放大都還能細節滿滿，對於旅拍或演出遠距攝影超實用。

此外，Find X9 Pro 主鏡頭為 5000 萬畫素 Sony LYT-828 感光元件、超廣角鏡頭也是 5000 萬畫素，加上 Ultra XDR 影像處理，日夜成像品質都極穩定。

OREO 鏡頭不見了，極簡方形鏡頭模組

今年 OPPO Find X9 系列採用全新方形鏡頭設計，不只拍照時不易誤觸，整體風格也更為俐落，也與友商設計在視覺上有更多的區別性。

天璣 9500 + OPPO 潮汐引擎，火力全開

內建聯發科最新的天璣 9500 晶片，搭配 OPPO 自家潮汐引擎，讓系統快取、AI、影像處理全面優化。搭配 16GB RAM 與 512GB 儲存空間，還用上了 UFS 4.1 架構，讀寫速度翻倍不是問題。

再來是超狂的 7500mAh 大電池，搭配 80W 有線、50W 無線快充，真正實現「出門不帶充電器也安心」的夢想。

Find X9：精巧版旗艦，性能影像一樣強

如果你追求輕巧機身又不想犧牲效能與拍照表現，Find X9 絕對值得一看。它延續上一代 Pro 等級的旗艦影像規格，搭載三顆 5000 萬畫素鏡頭與 Sony LYT-808 感光元件，無論廣角還是長焦都拍得清晰細緻。

內建天璣 9500 處理器與 7025mAh 大電量，效能與續航雙雙到位。再加上 6.59 吋 FHD+ AMOLED 螢幕與 120Hz 更新率，日常滑起來也順得不像話。整體來說，Find X9 就像一台精緻小鋼炮，在尺寸與價格都更親民的前提下，依然保留了滿滿的旗艦感。

三色可選，機身更輕巧

Find X9 提供鈦銀、赤月與玄黑三色選擇，外型沿用同樣的極簡風格，重量與尺寸更為輕盈，適合習慣單手操作的使用者。

性能續航依舊不打折

與 Pro 同樣搭載天璣 9500 晶片、潮汐引擎與雙 NPU AI 處理器，讓輕旗艦也能享有旗艦等級效能。內建 12GB RAM + 256GB 儲存空間，電池容量達 7025mAh，同樣支援 80W / 50W 快充。

全新 ColorOS 16 登場：AI 功能全開更聰明

OPPO 這次同步帶來 ColorOS 16，介面更順暢、圖示更美觀，還加了不少實用 AI 功能：

一鍵閃記 & AI 記憶倉 ：整理螢幕資訊，自動變成摘要筆記

AI 錄音摘要 ：自動生成重點與標題

AI 人像補光：照片太暗？自動修亮還原自然膚色

ColorOS 16 預載於 Find X9 系列，也將陸續推送至其他 OPPO 機型。

價格與上市優惠一覽

產品名稱 顏色 容量 建議售價 Find X9 Pro 霜月白 / 曜鈦灰 16GB + 512GB NT$ 38,990 Find X9 鈦銀 / 赤月 / 玄黑 12GB + 256GB NT$ 28,990 哈蘇專業增距鏡套裝 - - NT$ 6,990

預購與首賣期間，還有價值超過 NT$30,000 的限時贈品組合，包括：

統一超商禮券最高 NT$4,000

雙人電影票（限三創會員）

預約加碼禮等豐富好禮

▲ OPPO Find X9 專業增距鏡套裝

總結

Find X9 Pro 以 2 億畫素潛望長焦、搭載聯發科最強天璣 9500 處理器，以及超大 7500mAh 電池三大核心領銜，堪稱火力全開的全能猛獸。無論是 AI 處理、影像運算還是重度多工應用，都能穩定輸出、持久續航，讓你從日拍到夜拍不中斷。

兩款手機皆配備聯發科最強的天璣 9500 處理器與超高規的 AMOLED 螢幕，更新率達 120Hz、支援極高亮度與護眼顯示。不管是滑動社群還是播放 4K 高幀影片，都能享受順暢不卡卡的畫面體驗。

影像方面，Pro 版搭載業界罕見的 2 億畫素潛望長焦鏡頭與 Sony 客製 LYT-828 感光元件，配上 4K 120fps 杜比視界支援，根本是手機界的攝影機。而標準版的 Find X9 也不遜色，全三顆 5000 萬畫素鏡頭陣容，搭配 Sony LYT-808 感光元件，已超越多數同價位對手。

最驚人的是，Find X9 Pro 擁有比多數平板還大的 7500mAh 電池，甚至 Find X9 也有 7025mAh，讓你怎麼拍怎麼用都不怕沒電，加上 80W 有線 + 50W 無線快充，真正實現「大容量不拖累，快充也給力」的雙重保證。

項目 Find X9 Pro Find X9 螢幕 6.78 吋 AMOLED，FHD+（2772×1272），極窄四邊框，120Hz 更新率 6.59 吋 AMOLED，FHD+（2760×1256），極窄四邊框，120Hz 更新率 處理器 MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 主鏡頭 5000 萬畫素 OIS 主鏡頭 + 2 億畫素潛望長焦 + 5000 萬超廣角 + 原色真彩鏡頭 5000 萬畫素 OIS 主鏡頭 + 5000 萬畫素長焦 + 5000 萬超廣角 + 原色真彩鏡頭 前鏡頭 5000 萬畫素 3200 萬畫素 記憶體 / 儲存空間 16GB + 512GB 12GB + 256GB 電池容量 7500mAh，支援 80W SUPERVOOC、50W 無線快充 7025mAh，支援 80W SUPERVOOC、50W 無線快充 防水防塵 IP66 / IP68 / IP69 & 濕手觸控支援 IP66 / IP68 / IP69 & 濕手觸控支援 系統版本 ColorOS 16（基於 Android 16） ColorOS 16（基於 Android 16） 重量 / 厚度 約 224g / 厚 8.25mm 約 203g / 厚 7.99mm

