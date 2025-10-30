旗艦壓境不只帥！OPPO Find X9 系列開箱亮點全解析
(文／硬是要學)
這個月的新手機討論又熱了起來，因為兩大「日常拍照神器」 OPPO 和 vivo 在台灣都接連發表今年的新旗艦啦！今天率先發表的是 OPPO Find X9 系列，推出 Find X9 Pro 與 Find X9 兩款機型，而且這次直接塞進 OPPO 首款 2 億畫素鏡頭、聯發科最新天璣 9500 超強晶片、還有 7500mAh 這種讓人一天充一次都嫌多的超大電量，「專業增距鏡套裝」，直接把手機當單眼玩！下面帶大家一次看懂！
Find X9 Pro：2 億畫素壓陣的旗艦拍照怪獸
超大電池容量 + 聯發科天璣 9500
OPPO Find X9 Pro 以 2 億畫素潛望長焦、搭載聯發科最強天璣 9500 處理器，以及超大 7500mAh 電池三大核心領銜，堪稱火力全開的全能猛獸。無論是 AI 處理、影像運算還是重度多工應用，都能穩定輸出、持久續航，讓你從日拍到夜拍不中斷。；而 Find X9 則在維持旗艦規格的同時，透過更輕巧的機身與親民配置，打出一張高性價比王牌。
兩款手機皆配備聯發科最強的天璣 9500 處理器，這顆晶片今年算是有飛躍性的性能成長，許多方面表現都值逼蘋果 A19 處理器。另外螢幕為 AMOLED 螢幕，更新率達 120Hz、支援極高亮度與護眼顯示。不管是滑動社群還是播放 4K 高幀影片，都能享受順暢不卡卡的畫面體驗。
2 億畫素壓陣的旗艦拍照怪獸
Find X9 Pro 是此次系列的旗艦代表，最大亮點莫過於搭載 OPPO 首顆 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭，支援最近 10 公分的長焦微距與 200 倍數位變焦，搭配 OPPO 與哈蘇合作的專業增距鏡，直接開外掛等級放大都還能細節滿滿，對於旅拍或演出遠距攝影超實用。
此外，Find X9 Pro 主鏡頭為 5000 萬畫素 Sony LYT-828 感光元件、超廣角鏡頭也是 5000 萬畫素，加上 Ultra XDR 影像處理，日夜成像品質都極穩定。
OREO 鏡頭不見了，極簡方形鏡頭模組
今年 OPPO Find X9 系列採用全新方形鏡頭設計，不只拍照時不易誤觸，整體風格也更為俐落，也與友商設計在視覺上有更多的區別性。
天璣 9500 + OPPO 潮汐引擎，火力全開
內建聯發科最新的天璣 9500 晶片，搭配 OPPO 自家潮汐引擎，讓系統快取、AI、影像處理全面優化。搭配 16GB RAM 與 512GB 儲存空間，還用上了 UFS 4.1 架構，讀寫速度翻倍不是問題。
再來是超狂的 7500mAh 大電池，搭配 80W 有線、50W 無線快充，真正實現「出門不帶充電器也安心」的夢想。
Find X9：精巧版旗艦，性能影像一樣強
如果你追求輕巧機身又不想犧牲效能與拍照表現，Find X9 絕對值得一看。它延續上一代 Pro 等級的旗艦影像規格，搭載三顆 5000 萬畫素鏡頭與 Sony LYT-808 感光元件，無論廣角還是長焦都拍得清晰細緻。
內建天璣 9500 處理器與 7025mAh 大電量，效能與續航雙雙到位。再加上 6.59 吋 FHD+ AMOLED 螢幕與 120Hz 更新率，日常滑起來也順得不像話。整體來說，Find X9 就像一台精緻小鋼炮，在尺寸與價格都更親民的前提下，依然保留了滿滿的旗艦感。
三色可選，機身更輕巧
Find X9 提供鈦銀、赤月與玄黑三色選擇，外型沿用同樣的極簡風格，重量與尺寸更為輕盈，適合習慣單手操作的使用者。
性能續航依舊不打折
與 Pro 同樣搭載天璣 9500 晶片、潮汐引擎與雙 NPU AI 處理器，讓輕旗艦也能享有旗艦等級效能。內建 12GB RAM + 256GB 儲存空間，電池容量達 7025mAh，同樣支援 80W / 50W 快充。
全新 ColorOS 16 登場：AI 功能全開更聰明
OPPO 這次同步帶來 ColorOS 16，介面更順暢、圖示更美觀，還加了不少實用 AI 功能：
一鍵閃記 & AI 記憶倉：整理螢幕資訊，自動變成摘要筆記
AI 錄音摘要：自動生成重點與標題
AI 人像補光：照片太暗？自動修亮還原自然膚色
ColorOS 16 預載於 Find X9 系列，也將陸續推送至其他 OPPO 機型。
價格與上市優惠一覽
產品名稱
顏色
容量
建議售價
Find X9 Pro
霜月白 / 曜鈦灰
16GB + 512GB
NT$ 38,990
Find X9
鈦銀 / 赤月 / 玄黑
12GB + 256GB
NT$ 28,990
哈蘇專業增距鏡套裝
-
-
NT$ 6,990
預購與首賣期間，還有價值超過 NT$30,000 的限時贈品組合，包括：
統一超商禮券最高 NT$4,000
雙人電影票（限三創會員）
預約加碼禮等豐富好禮
總結
Find X9 Pro 以 2 億畫素潛望長焦、搭載聯發科最強天璣 9500 處理器，以及超大 7500mAh 電池三大核心領銜，堪稱火力全開的全能猛獸。無論是 AI 處理、影像運算還是重度多工應用，都能穩定輸出、持久續航，讓你從日拍到夜拍不中斷。
兩款手機皆配備聯發科最強的天璣 9500 處理器與超高規的 AMOLED 螢幕，更新率達 120Hz、支援極高亮度與護眼顯示。不管是滑動社群還是播放 4K 高幀影片，都能享受順暢不卡卡的畫面體驗。
影像方面，Pro 版搭載業界罕見的 2 億畫素潛望長焦鏡頭與 Sony 客製 LYT-828 感光元件，配上 4K 120fps 杜比視界支援，根本是手機界的攝影機。而標準版的 Find X9 也不遜色，全三顆 5000 萬畫素鏡頭陣容，搭配 Sony LYT-808 感光元件，已超越多數同價位對手。
最驚人的是，Find X9 Pro 擁有比多數平板還大的 7500mAh 電池，甚至 Find X9 也有 7025mAh，讓你怎麼拍怎麼用都不怕沒電，加上 80W 有線 + 50W 無線快充，真正實現「大容量不拖累，快充也給力」的雙重保證。
項目
Find X9 Pro
Find X9
螢幕
6.78 吋 AMOLED，FHD+（2772×1272），極窄四邊框，120Hz 更新率
6.59 吋 AMOLED，FHD+（2760×1256），極窄四邊框，120Hz 更新率
處理器
MediaTek Dimensity 9500
MediaTek Dimensity 9500
主鏡頭
5000 萬畫素 OIS 主鏡頭 + 2 億畫素潛望長焦 + 5000 萬超廣角 + 原色真彩鏡頭
5000 萬畫素 OIS 主鏡頭 + 5000 萬畫素長焦 + 5000 萬超廣角 + 原色真彩鏡頭
前鏡頭
5000 萬畫素
3200 萬畫素
記憶體 / 儲存空間
16GB + 512GB
12GB + 256GB
電池容量
7500mAh，支援 80W SUPERVOOC、50W 無線快充
7025mAh，支援 80W SUPERVOOC、50W 無線快充
防水防塵
IP66 / IP68 / IP69 & 濕手觸控支援
IP66 / IP68 / IP69 & 濕手觸控支援
系統版本
ColorOS 16（基於 Android 16）
ColorOS 16（基於 Android 16）
重量 / 厚度
約 224g / 厚 8.25mm
約 203g / 厚 7.99mm
本文為硬是要學授權刊登，最早出現於旗艦壓境不只帥！OPPO Find X9 系列開箱亮點全解析
其他人也在看
OPPO Find X9在台亮相，聯發科、台積電供應鏈受惠，全台門市持續擴張
【財訊快報／記者劉居全報導】OPPO昨(30)日在台發表最新旗艦智慧機Find X9系列，推出Find X9 Pro與Find X9兩款新機，包含OPPO首款2億畫素鏡頭、都採用聯發科(2454)天璣9500、7500mAh超大電量；並攜手哈蘇推出專業增距鏡套裝，讓手機媲美專業相機成為新一代「旅拍神機」。隨著Find X9系列上市，台廠供應鏈聯發科、台積電(2330)等都將受惠。OPPO台灣總經理劉金表示，OPPO今年第一至第三季，在台灣售價800美元以上手機銷售量較去年同期成長5倍，顯示OPPO在台灣瞄準高階市場的策略奏效。而OPPO今年在台灣將新增兩家門市，目前全台共有13家門市，未來3到5年計畫持續擴張據點。劉金表示，最新旗艦Find X9系列自開放預約以來，雖尚未公布售價，仍吸引逾萬名消費者參與預約活動，顯示市場對新品高度期待。由於Find X9系列在性能、影像與AI運算能力上都具有「超越旗艦」水準，對於Find X9系列銷售深具信心。劉金指出，去年Find X8在台首銷的月銷量較前一代成長45%，其中約45%銷售來自老用戶回購，顯示品牌黏著度與忠誠度高。這些回購用戶中，部分來財訊快報 ・ 11 小時前
台灣為Sora亞洲首發市場！ 奧特曼AI分身和學生吃便當宣布
【緯來新聞網】OpenAI 今（30）日正式在台灣推出影音創作平台《Sora》，台灣、泰國與越南成為緯來新聞網 ・ 1 天前
OPPO攜手聯發科在台推Find X9 銷售目標看成長逾50％
OPPO今日在台發表Fine X9 系列，OPPO台灣總經理劉金表示，Find X9 Pro與Find X9兩款機型，搭載2億畫素鏡頭、與聯發科技共同調校的天璣9500、攜手相機品牌哈蘇推出增距鏡套裝等，可望吸引專業攝影師、單眼相機消費者，在開拓新的用戶群體下，目標銷量比前一代成長50%以上。自由時報 ・ 22 小時前
RO又有新作！《RO仙境傳說：米德加茲戰記》11月7日先鋒測試開跑，遊戲玩法搶先看
由Gravity Game Vision 所發行的全新無職業MMORPG手遊《RO仙境傳說：米德加茲戰記》（代號：旅程）宣布將於2025年11月7日展開為期14天的首次付費先鋒測試。先鋒測試期間，所有儲值將會在未來正式開服時進行返還並且得到額外獎勵Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護
近年，AI 語音生成技術發展一日千里，但隨之而來的 Deepfake（深度偽造）及聲音盜用問題亦日益嚴重，尤其對日本的聲優及創作者生態造成衝擊。為應對此危機，AI 語音合成的領導企業 ElevenLabs 於 10 月 28 日宣布，將引入 AI 行業的「C2PA」標準，配合其獨有的「VoiceCAPTCHA」技術，為 AI 生成語音提供雙重防護，致力保護創作者的聲音權利。Yahoo Tech ・ 1 天前
HUAWEI nova 14 系列登陸香港，紅楓原色鏡頭，中階拍攝新標準
文章來源：Qooah.com 華為香港今日除了發佈 HUAWEI MatePad 12 X 與 MatePad 11.5 兩款平板之外，同場還發佈了全新 HUAWEI nova 14 系列機型和 HUAWEI FreeBuds 7i 耳機。 HUAWEI nova 14 系列外觀設計上採用的全新星軌環設計，上下對稱的鏡頭模組設計辨識度極高，有著獨特的美學追求。後蓋的冰晶紋理可以反射出波光粼粼的效果，時尚且獨特。可選擇冰晶藍、 凝霜白、 羽砂黑三種配色。 規格方面，HUAWEI nova 14 Pro 採用 6.78 吋四曲面屏幕，兼顧了美學和握持手感。HUAWEI nova 14 則是簡約的 6.7 吋 OLED 平面屏幕設計。 拍攝方面，HUAWEI nova 14 系列主打人像攝影， HUAWEI nova 14 Pro 首度配備紅楓原色鏡頭，支援全新升級的 XD Portrait Engine，塑造出獨特的紅楓質感人像效果。通過捕捉外界多光譜光數據，實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度，畫面更加真實自然。 配備的 5,000 像素人像自動對焦自拍鏡頭，在不同的光Qooah ・ 13 小時前
Find X9系列主攻攝影 realme 15夜拍AI神器
OPPO Find X9系列新機主打高畫素攝影功能，相機畫素高達2億(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 14 小時前
8K 解像度一定好？劍橋研究：你不一定能看到 8K 的好處，觀賞距離、螢幕尺寸都有關係
《衛報》報導一項由劍橋大學（University of Cambridge）與 Meta Reality Labs 合作的研究，指出當螢幕尺寸與觀看距離進入「人眼解析度上限」後，再提高解析度（例如由 4K 升級到 8K）不會帶來可見差異；此上限以每視角度像素數 PPD（pixels per degree）量度，比傳統以 20/20 視力推算的 60 PPD 更高，但依然存在實際極限。Yahoo Tech ・ 23 小時前
OPPO Find X9系列登台 拓展高階市場版圖
OPPO今（30）日宣布於台灣市場引進新發表的Find X9系列，包括Find X9 Pro與Find X9兩款機型。Find X9系列產品特點涵蓋OPPO首款2億畫素鏡頭、搭載天璣9500晶片、7500mAh超大電量；並攜手哈蘇推出專業增距鏡套裝，讓手機實現媲美專業相機的成像與拍攝體驗。中時財經即時 ・ 1 天前
《無盡傳奇Remastered》正式發售，畫質提升並收錄40種以上原版遊戲DLC
萬代南夢宮娛樂宣布，《傳奇》系列15週年紀念作品《無盡傳奇》的復刻版本《無盡傳奇 Remastered》已於今（30）日在PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台發售，並將於明（31）日在STEAM平台登場。本作的發售宣傳影片已同步公開。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
OpenAI 正醞釀史詩級 IPO？估值或衝擊 1 萬億美元
OpenAI 剛剛完成的企業重組為上市掃清了障礙，而現在根據路透社收到的風聲，一場史詩級的 IPO 似乎已在醞釀當中，OpenAI 最終的估值或將達到 1 萬億美元。Yahoo Tech ・ 23 小時前
《VR快打5 R.E.V.O. World Stage》正式發布，30週年紀念版套組內容一次看
SEGA股份有限公司宣布，PlayStation5／Xbox Series X|S／PC（Steam）專用遊戲軟體《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》已在今日（10月30日，週四）正式發布。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《Once Human》聯動《幻獸帕魯》，將人氣帕魯角色納入隊伍永久相伴免費使用
由 Starry Studio 打造，龍邑遊戲代理的超自然開放世界末日生存遊戲《Once Human》今（30）日宣布與《幻獸帕魯》的聯動活動正式上線！人氣帕魯、新地圖、新功能強勢來襲，為異變世界帶來更多意外發展！主打生存、捕獲、守護的全新劇本「非正常收容」同步實裝，超越者將能發揮無限創意，成為世界的造物主！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
OpenAI：AI影片生成程式Sora登台 支援繁中免費下載
（中央社記者吳家豪台北30日電）OpenAI公司旗下人工智慧（AI）影音創作應用程式Sora今年9月初在美國和加拿大上線，5天內下載量突破100萬次，今天OpenAI宣布在亞洲推出Sora，支援繁體中文，台灣、泰國及越南為首波市場。中央社 ・ 1 天前
今日股市備忘錄
＊股東會：三福化＊除權息：振宇五金、禾聯碩、晉泰工商時報 ・ 14 小時前
獨／《英雄聯盟》世界賽TES淘汰LEC最後希望G2！Hans Sama感到遺憾，揭選角與出裝背後思路
2025《英雄聯盟》世界大賽今（30）天的八強賽由重返八強的 G2 對陣地主 LPL 賽區的 TES 戰隊。結果雖然 G2 拿下第二局比賽扳平比數，也祭出了打野埃爾文、中路星朵拉等特別選角，但最後還是不敵 TES 遭到淘汰，結束 LEC 賽區這次世界大賽的征程，也確定四強又只有 LPL、LCK 兩大強權賽區了。賽後 G2 下路 Hans Sama 也與 Yahoo奇摩遊戲電競分享，表示的確感到遺憾，但他也為他們這一年來的努力而自豪，並且也與我們分享，今天他的達瑞文出裝思路。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
《科技》Find X9搭載天璣9500登台 OPPO今年高階手機銷量成長5倍
【時報記者王逸芯台北報導】OPPO今（30）日發表最新旗艦智慧機Find X9系列，一口氣推出兩款新機：Find X9、Find X9 Pro，均採用聯發科(2454)天璣9500。OPPO台灣總經理劉金表示，今年第1至第3季，在台灣售價800美元以上的手機銷售量較去年同期成長5倍，顯示OPPO在台灣瞄準高階市場策略奏效。對於最新旗艦Find X9，相信透過其在性能、影像與AI運算能力上皆具「超越旗艦」的水準，有信心獲得消費者青睞，讓OPPO在台灣高階市場持續成長。另外，OPPO今年在台灣新增兩家門市，全台目前共有13家門市，未來三到五年仍計畫持續擴張據點。 劉金談到，最新旗艦Find X9系列自開放預約以來，雖尚未公布售價，仍吸引逾萬名消費者參與預約活動，顯示市場對新品的高度期待。該系列在性能、影像與AI運算能力上皆具「超越旗艦」的水準，有信心將獲得消費者青睞。 劉金進一步指出，去年Find X8在台市場反應熱烈，首銷月銷量較前一代成長45%，其中約45%的銷售來自老用戶回購，顯示品牌黏著度與忠誠度高。而在這些回購用戶中，部分來自過去Reno入門系列或A系列的升級族群，顯示用戶逐步往時報資訊 ・ 1 天前
隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」
生活中心／杜子心報導不少人在手機用久後都會發現電量容易沒電，大部分的第一反應通常是認為電池老化需要換電池了。不過，日本媒體近期報導指出，鋰離子電池在長時間滿電或高溫狀態下，內部化學反應會加劇，不僅讓電池容量快速衰退，還可能導致手機發熱、卡頓，甚至增加安全風險。想讓手機多撐幾年、少花冤枉錢換電池，學會「聰明充電」才是關鍵。民視 ・ 5 小時前
25年情誼再昇華！三星攜手輝達 部署5萬顆GPU打造超級AI工廠
三星半導體今日宣布與NVIDIA合作打造人工智慧超級工廠（AI Megafactory），象徵三星成為引領全球邁向AI驅動製造新篇章的重要里程碑。透過部署超過50,000顆NVIDIA GPU，三星將在整個製造流程中全面導入AI，加速次世代半導體、行動裝置與機器人的研發與生產。鏡報 ・ 2 小時前
燒毀！三星S25+莫名過熱起火「官方找不到原因」 南韓網友：不只這次
貼文曝光後，部分網友留言認為此事「可能會上新聞」，但原PO回覆稱「已通報媒體，但新聞沒有刊出」。另外有多名網友則擔憂這可能是S25系列的共通問題，留言中甚至指出「在三星內部員工使用的S25機種也有爆炸案例」，部分人推測這與電池成本降低或新環保製程有關。另一位名為...CTWANT ・ 2 天前