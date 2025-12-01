旗艦社宅宜居小東招租 設婚育宅

台南旗艦版社宅「宜居小東」三七六戶將招租。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市旗艦社宅「宜居小東」十一日起將正式對外開放申請，特別的是，除經濟弱勢，更有婚育宅、長者換居等方案。市長黃偉哲表示，「宜居小東」是南市府自辦社宅的「旗艦案」，在供應的戶數、公設與內部配備、居住環境，均以高標準規劃，包含日照中心、幼兒園與店鋪等一應俱全，今年可說是台南「社宅豐收年起點」。

「宜居小東」位於北門路、小東路，鄰近台南火車站、成大商圈、轉運站、醫院、學校，尤其面對台南公園第一排，可說是豪宅等級，位置優越，共有三七六戶。

都發局表示，包括興建中、已完工社宅已高達一萬兩千戶，而提供民眾居住、申請的社宅，也已超過一千一百戶。

宜居小東除戶數多，有一至三房等不同規格，且建築設計融入台南特色，以「單伸手式住宅」展現空間美學，並曾獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎肯定。宜居小東是市府首座自建社宅，規劃地上十四層、地下三層，共一幢兩棟建築，將有四成列為「優先戶」，供經濟或社會弱勢，另有「長者換居」方案，都發局表示，主要考量台南以往許多透天厝，高齡長者出入不便，鼓勵長者釋出既有房屋，交由包租代管業者處理，換居至有電梯的社宅，製造雙贏。

台南旗艦版社宅「宜居小東」三七六戶將招租，除弱勢，另有婚育宅、長者換居方案。 （記者林雪娟攝）

此次招租也特別增加一成「婚育戶」，凡申請日前兩年內登記結婚且婚姻存續，或育有六歲以下子女（含胎兒）者皆可，可提高抽籤機率，打造更友善的育兒與成家環境。申請日至明年一月十二日，月租金額最低一房六千多起跳，詳洽官網。