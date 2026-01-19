旗艦級鐵道主題！ 基隆七堵室內樂園「大童區」1/21正式營運

（圖／基隆市府兒童及少年事務處）





基隆市政府兒童及少年事務處於今日（19日）舉辦七堵室內兒童樂園「大童區」開幕活動，正式將服務對象擴及至6至12歲學齡兒童。開幕現場由長興國小4位學童擔任「小小代言人」，引領29位孩子率先體驗各項新設施。現場更規劃趣味任務，挑戰成功的孩子可啟動「粉紅泡泡扭蛋機」，親手扭出市府準備的驚喜好禮。

（圖／基隆市府兒童及少年事務處）

市長謝國樑表示，基隆推動「一區一特色」室內兒童樂園政策，自開放以來已突破53萬使用人次，滿意度逾99%，深受市民肯定。本次市府投入新台幣1,292萬餘元，將七堵樂園周邊空間轉化為大童專屬場域，規劃兩大亮點：「探索區」擁有高達350公分的溜滑梯，融入七堵舊火車站意象；「挑戰區」則設置高達450公分的「探險號列車」火車頭設施。孩子能在遊戲中鍛鍊體能，同時認識在地的鐵道歷史文化。市長亦特別感謝邱佩琳副市長先前媒合邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業捐贈小童區設施，為樂園奠定深厚基礎。

廣告 廣告

（圖／基隆市府兒童及少年事務處）

兒少處處長吳雨潔說明，七堵樂園大童區將自1月21日起試營運。為確保遊戲品質與安全，每場次開放網路預約與現場排隊各15名，共計30名；開館前五日到訪的孩童，皆可參與粉紅泡泡扭蛋活動。

（圖／基隆市府兒童及少年事務處）

吳雨潔處長強調，遊戲場不僅是娛樂空間，更是融合文化、教育與地方特色的場域；期望透過多元且具挑戰性的設施，激發學齡孩童的想像力與協調性，讓孩子在探索中發現驚喜，享受基隆友善的兒少育樂空間。

更多新聞推薦

● 台美談定「對等關稅」條件 國民黨立院黨團：2500億美元信用擔保錢從哪來？