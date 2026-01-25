旗艦處理器下放到中高階！小米 REDMI Turbo 5 Max 本週發佈

文章來源：Qooah.com

小米此次 REDMI Turbo 系列新品，正試圖重新定義中高階性能機的競爭規則。將於本周亮相的 Turbo 5 Max，其真正的顛覆性並非源於某項參數的常規迭代，而在於全球首發了聯發科天璣9500s 旗艦處理器。這標誌著，正代頂級平台的核心戰力，開始系統性地注入到強調持久性能與能效平衡的機型之中。

天璣9500s 採用的台積電 3nm 製程與全大核 CPU 架構（1×Cortex-X925 + 3×X4 + 4×A720），配合 Mali Immortalis-G925 GPU。Immortalis-G925 GPU 為 Turbo 5 Max 提供了充足的圖形算力儲備，搭配了 1.5K 直屏，能夠應對高幀率遊戲與複雜渲染場景，使其在同價位中具備向性能旗艦看齊的潛力。

官方的 361萬+ 綜合跑分印證了其理論性能的強悍，但更關鍵的是其在持續高負載下的穩定性表現，在長達 30分鐘的大型 3D 遊戲極限測試中，其能做到平均幀率 59.5fps、1% low 幀 29.2fps，這揭示了其調度策略的核心導向：不追逐瞬間峰值，而是保障長時間、高強度的流暢體驗。

性能與 Turbo 5 Max 內置的 9000mAh 超大電池形成了戰略協同，天璣9500s 在先進製程與能效調度上的優勢，有效緩和了高性能輸出帶來的功耗壓力，使「高性能長續航」從宣傳口號轉化為可感知的體驗，用戶無需在「暢玩」與「電量焦慮」之間再做妥協。

Turbo 5 Max 搭載天璣9500s，可被視為一次具有行業示範意義的「旗艦技術下沈」。它模糊了傳統性能機與旗艦機在核心平台上的界限，將競爭維度從單純的跑分比拼，拉升至對持續輸出穩定性、能效管理與綜合體驗的全面考量。未來的性能賽道，可能將以「持久戰鬥力」作為新的標準。