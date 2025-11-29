旗艦規格 POCO F8 Series 強悍開賣！首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5 × Bose 聯調音效打造最強效能與最強音效手機
主打極致性價比的 POCO 於 11 月 26 日在峇里島舉辦國際發布會，正式揭曉全新旗艦 POCO F8 Series。這次的新機在硬體配置上迎來重大突破，不僅在 POCO F8 Ultra 上首發搭載最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，更首次與知名聲學品牌 Bose 聯合調音，配置 2.1 聲道對稱立體聲與重低音喇叭，宣告進入手機頂級聲學新時代。在影像方面，POCO F8 Series 也首次導入 5 倍潛望長焦鏡頭，大幅提升攝影能力；螢幕則採用與 Xiaomi 17 Series 同級的 120Hz POCO HyperRGB AMOLED 螢幕，具備媲美 2k 的清晰度。台灣市場緊跟國際腳步，將於 11 月 27 日上午 10:00 起正式開賣，並在 11 月 27 日至 12 月 12 日的首銷期間，提供購機直降新台幣 $1,000 元的優惠。以 POCO F8 Ultra 16GB+512GB 為例，原價 $23,999，首銷價 $22,999；POCO F8 Pro 12GB+256GB 原價 $16,999，首銷價 $15,999。此外，搭配延長保固、螢幕維修服務等，最高可享有價值超過 $11,000 元的超值福利。
頂級聲學硬核升級！首度聯手 Bose 打造手機 2.1 聲道
POCO F8 Series 在影音體驗上投下了震撼彈。其中，POCO F8 Ultra 首次搭載由 Sound by Bose 聲學技術聯合調校的三顆喇叭，實現真正的 2.1 立體聲系統。這套音響配置包含上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭，以及一顆 1620 超大尺寸重低音喇叭，旨在提供更扎實的低頻效果與更精細的音場層次。不論是遊戲中的腳步聲，或是電影配樂的磅礴氣勢，都能帶來彷彿身歷其境的臨場感。POCO F8 Pro 則配備上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭。此外，使用者還可以透過手機軟體自行調整聲音風格，滿足對人聲清晰度或低音飽滿度的個人化需求。
在外觀設計上，POCO F8 Series 也展現了潮流進化。POCO F8 Ultra 以獨特的「牛仔藍」外觀亮相，採用第三代科技奈米皮材質，呈現仿真的丹寧紋路，搭配一體式航空鋁邊框，兼具滑順手感、抗髒汙和耐黃變特性。POCO F8 Pro 則採用玻璃一體冷雕工藝技術，帶來玉石般的通透質感，展現出高階旗艦機的時尚設計語彙。
性能怪獸出擊！搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器與 HyperOS 3
POCO F8 Ultra 在性能方面展現硬核實力，首發採用與 Xiaomi 17 Series 相同的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦處理器。該處理器採用台積電 3nm 製程，搭載第三代高通 Oryon CPU 架構，由兩顆 4.6GHz 主核心和六顆 3.6GHz 效能核心組成，效能較上一代提升 20%，安兔兔跑分高達 390 萬分以上，被譽為史上最快的 CPU 之一。
同時，POCO F8 Ultra 結合 VisionBoost D8 獨顯晶片，提升遊戲解析度與 HDR 顯示的細膩質感，確保玩家在遊玩《鳴潮》等開放世界遊戲大作時，能享受極致流暢的體驗。POCO F8 Pro 則搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，同樣採用台積電 3nm 製程，即使面對高耗能的遊戲團體戰，也能提供穩定的飆速快感。
軟體方面，新機升級至 Xiaomi HyperOS 3，實現跨生態系連接，即使在辦公室使用 Mac 電腦，也能直接操作 POCO 手機桌面與應用程式，大幅提升跨裝置的工作效率。此外，POCO F8 Series 全面支援 iPASS 一卡通虛擬卡整合至 Google 錢包™，讓通勤與行動支付更加便捷。
在續航表現上，POCO F8 Ultra 內建 F 系列史上最大的 6500mAh (typ) 電池，並支援 100W 極速快充、50W 無線快充和 22.5W 反向快充；POCO F8 Pro 則配備 6210mAh (typ) 電池，同樣具備 100W 極速快充與 22.5W 反向快充組合，有效消除使用者的電量焦慮。
清晰 Buff 點滿！媲美 2k 清晰度 120Hz POCO HyperRGB AMOLED 螢幕 最清晰的掌上視界
POCO F8 Series 在螢幕配置上同樣追求極致。這是 POCO 首款採用媲美 2k 清晰度 120Hz POCO HyperRGB AMOLED 螢幕，每個子像素擁有完整的 RGB 三原色排列，能使文字更清晰、色彩更真實。
在亮度方面，POCO F8 Ultra 和 POCO F8 Pro 峰值亮度最高可達 3500 nits，最低可至 1 nits，確保在任何光線環境下都能自動調整至最舒適的觀看狀態。螢幕也通過德國 TÜV Rheinland 的低藍光、無頻閃和節律友好三項品質認證，即使長時間使用也能不易造成眼睛疲勞。POCO F8 Ultra 搭載 6.9 吋超大螢幕，提供極致沉浸式體驗；POCO F8 Pro 則配備 6.59 吋螢幕，提供更靈活的攜帶與操作手感。
遠視 Buff 解鎖！旗艦長焦鏡頭首度下放全能攝影直接開大
打破過去的既定印象，此次 POCO F8 Series 以旗艦級長焦鏡頭正面迎擊，證明品牌的全面進化，POCO F8 Ultra 擁有超強三鏡頭影像系統，主鏡頭搭載 Xiaomi 17 Series 同款的光影獵人 950 感光元件，並採用 5000 萬畫素的 5 倍潛望長焦鏡頭，不論是遠方飛過天際的小鳥，還是建築高樓的外觀細節，彷彿開掛一樣清晰捕捉，而超廣角鏡頭亦升級至 5000 萬畫素，包含海岸日落全景或是隊友聚會大合照，都能一鍵珍藏。而 POCO F8 Pro 則搭載 5000 萬畫素主鏡頭搭配光影獵人 800 感光元件，也是首度支援 60mm 長焦鏡頭，再搭配無損五焦段，從遠方霓虹招牌層次，到近處限量公仔細節，都能穩準鎖定、零失真呈現，以壓倒性的實力成為效能手機攝影新標竿！
POCO F8 Series 台灣上市與優惠資訊
POCO F8 Series 不只透過全能配置制霸全場，寵粉也毫不手軟，台灣市場緊跟國際腳步，將於明日（27）上市，同時宣布於 11 月 27 日上午 10:00 起至 12 月 12 日止，購買新機直降新台幣 $1,000 元！四大核心裝備一次到齊，不論是音樂狂熱粉、攝影愛好者、手遊玩家還是時尚穿搭潮人，POCO F8 Series 都將為所有人帶來最極致的娛樂體驗。
POCO F8 Ultra 擁有牛仔藍及黑色兩款配色，提供 16GB+512GB、12GB+256GB 兩種容量選擇，售價分別為 $23,999 和 $21,999；POCO F8 Pro 則提供鈦銀色、藍色、黑色三種顏色，並帶來 12GB + 512GB 和 12GB + 256GB 兩種配置選擇，售價分別為 $17,999 和 $16,999，預熱期間至 11 月 27 日上午 09:59 前止於小米商城 mi.com 可領 $500 元折扣券；將於 11 月 27 日 10:00 起於小米商城 mi.com、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 小米旗艦館、PChome 24h 購物小米旗艦館、Yahoo 購物小米旗艦館、 東森購物小米旗艦館、7-ELEVEN i 預購小米旗艦館、神腦生活全面開賣。
POCO F8 Series 這次在各個面向的升級，確實展現了品牌突破極限的決心。從首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的頂級性能，到與 Bose 聯合調校的 2.1 聲道音效，再到首度加入 5 倍潛望長焦鏡頭，這款手機不只鎖定遊戲玩家，同時也滿足了對影音、攝影有高度要求的消費者。如果你追求的是一款集最強性能、頂級音質與全能攝影於一身的旗艦機，POCO F8 Series 絕對是當前市場上值得你關注的焦點。現在首銷期間直降 $1,000 元，還有一系列超值保固與服務等你來拿。
若想知道更多科技新資訊，歡迎鎖定 俏媽咪玩 3C 部落格以及粉絲團等社群，同時歡迎在底下留言，分享你對 5 倍潛望長焦鏡頭或 Bose 聯調音效哪一個功能最有興趣，讓我們一起討論這款新旗艦的黑科技！
