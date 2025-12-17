「旗袍法官」判高虹安貪污無罪 黃智賢轟無恥：根本是貪官之友

高虹安助理費貪污案二審獲判無罪，黃智賢認為法官見解令人質疑。資料照，廖瑞祥攝



新竹市長高虹安涉詐助理費昨（12/16）二審大逆轉，貪污部分獲判無罪，僅以公務員登載不實罪判6個月，承審法官「旗袍法官」郭豫珍成為眾矢之的。對此，資深媒體人黃智賢直言，「郭豫珍根本是貪官之友，有這種無恥法官，人間離地獄還遠嗎？」

黃智賢在臉書發長文提到，郭豫珍判高虹安貪污無罪的核心理由，是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，所以本來就是高虹安的錢，所以高虹安沒有貪污，「郭法官的法律見解與事實認定，真是貪官之友」。《立法院組織法》第32條，規定公費助理要依照勞基法，助理費這條錢，就是給助理的薪資，不是屬於立委彈性運用的錢。

黃智賢批評，郭豫珍顯然連「公款不但要公用，而且公款要法用」，這種基本法理都不懂，居然可以曲解法條，自創立法沿革，說這是屬於立委可以彈性運用，「拜託，助理費即使過去是直接撥給立委，也是必須要用來聘僱助理，郭豫珍還把高虹安用偽造文書，低薪高報，逼迫助理洗出來的公款，在小金庫，任她恣意爽用。」認為郭豫珍實在太詭詐了，為高虹安貪污助理費開脫，尋找巧門的暗黑之心，昭然若揭，實在可悲、可鄙、可恨。

黃智賢還提到，郭豫珍承認的犯罪事實是，高虹安浮報助理費，跟浮報助理加班費，再把錢洗出來花用。她舉例，報4.5萬薪水，跟助理抽1萬來用，但助理實際只領到3.5萬薪水，立法院卻要付4.5萬的勞健保費用，「多付的錢，是郭法官要幫忙付嗎？還是我們人民就是牛馬，白花花納稅錢愛怎麼攤怎麼浪擲，都應該？」

高院法官郭豫珍被稱為「畫家法官」、「旗袍法官」。翻攝臉書。

黃智賢說，郭法官認為助理薪資跟助理加班費，都是屬於要給立委的錢，本質不是給助理的，而是給立委的，屬於立委可以彈性運用的範圍，「真是荒唐給荒唐開門，因為荒唐到了家」，其他補助立委的費用，例如手機費、汽油費、以及辦公室費用等，還有國會交流費用，各種補貼都羅列清楚，為什麼郭法官會幻想助理費，是整包給立委，任憑立委隨意使用？

黃智賢指出，不過郭豫珍的體貼，只針對特定人，她過去審理前台北市議員童仲彥貪污助理費案時，駁回童仲彥聲請，理由是「議員的公費助理補助費、春節慰勞金等，均由議會編列預算支付，『並非議員薪資的一部分』，更非對議員個人的『實質補貼』。議員不能擅自將其間差額挪作他用，甚至納入私囊。」面對童仲彥，郭豫珍是懂人間律法的，但是面對高虹安就量身訂做判決，說這筆錢是「實質補貼，彈性運用」，真是好雙標、好可恥、好噁心。

黃智賢抨擊，郭法官自視不但可以解釋法律，甚至已經自認為可以上達制憲者，自由心證的範圍，已經無視人間律法，無法無天，看人下菜碟，雙標判案。她質疑，難道台灣司法真的讓法官有不基於法律審判，有枉法裁判的自由？

