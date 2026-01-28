旗警攜手地政守護家園不遺餘力 免費申請「地籍異動即時通APP」以防詐騙

【記者 宋祥霖／高雄 報導】1月26日14時許，旗山分局中壇派出所接獲民眾偕同其母親到所求助，表示發現母親疑似因誤信網友投資訊息而遭詐騙，遂請求警方協助。經員警耐心了解事件經過並詳細分析說明後，該名母親始驚覺自己已陷入詐騙集團所設下之投資陷阱。

另因該民眾平時於外島工作，其母親獨居且名下持有房屋，家屬擔心母親日後再度遭詐，恐於不知情下將不動產抵押借款。中壇派出所員警得知後，主動陪同前往美濃地政事務所，協助申辦「地籍異動即時通APP」免費服務，以強化不動產安全防護。

廣告 廣告

近年來詐騙集團將目標轉向民眾不動產，政府因此推動「地籍異動即時通」便民措施，當民眾名下土地或建物發生買賣、贈與、設定抵押權等特定登記原因時，系統將會即時以簡訊或電子郵件通知，協助民眾於第一時間掌握不動產異動狀況，有效防範詐騙及偽冒移轉。

旗山分局提醒，除不動產所有權人外，亦可將親屬登記為受通知人，使家人能即時掌握獨居長者之不動產異動情形，並於第一時間通報警方查處，為財產安全多一層保障。該項服務申辦流程簡便，歡迎民眾踴躍向各地政機關洽詢辦理。（圖：記者宋祥霖翻攝）