旗警至廣播電台空中開講 防詐觀念隨電波傳送

【記者 宋祥霖／高雄 報導】為提升民眾防詐意識，避免財產損失，旗山分局近日受邀前往成功廣播電台節目受訪，由分局長於節目中向聽眾宣導常見詐騙手法及防範重點，透過空中傳遞反詐資訊，守護民眾財產安全。

王永吉分局長在節目中指出，近來詐騙集團手法層出不窮，常見類型包括網路購物詐騙、假投資、假交友投資等，詐騙話術多以「高獲利、穩賺不賠」、「急需用錢」、「限時優惠」等話語誘使民眾上當。王分局長也於節目中分享實際案例，提醒民眾切勿輕信網路訊息或不明來電，更不要依指示匯款或提供個人金融資料。

警方呼籲，民眾如接獲可疑電話、訊息或投資訊息，務必保持冷靜，多方查證，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，避免落入詐騙陷阱。透過廣播電台宣導，期望讓更多民眾在日常生活中即時接收防詐資訊，共同打造安全無詐的生活環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）