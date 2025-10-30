「旗」饗「橙」香！東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

饒慶鈴邀民眾來成功體驗品嘗東海岸當季美食

【記者 朱達志／台東 報導】每年11月當東北季風吹起時，正是臺東縣成功鎮鏢旗魚的季節，也是臍橙盛產的時期。臺東縣長饒慶鈴今(30)日出席「旗」饗．「橙」香聯合記者會，正式宣布啟動今年度成功鎮兩大重要經濟作物旗魚和臍橙年度慶典，希望透過聯合宣導，讓民眾加深旗魚加臍橙等於成功好滋味的印象，更感謝辛勞的農友漁民，11月15日旗魚季當天還有千人辦桌的活動，饒慶鈴縣長歡迎全國民眾一起到臺東作客，享用肥美滑嫩的旗魚，搭配甜酸可口的臍橙，一起品嘗東海岸當季美食，也欣賞世界衝浪高手的競賽。

廣告 廣告

為了宣傳即將在成功鎮農會、海濱公園登場的東海岸旗魚季與臍橙節活動，臺東縣政府特別在今日下午召開記者會，廣邀全國民眾一起參加成功鎮的年度盛事，除了藉活動行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡，更感謝辛勞的農、漁民，以及在地維持兩項產業永續推廣的成功鎮農會、新港區漁會。

饒慶鈴表示，一年一度的旗魚季與臍橙節不僅促進地方觀光與社區參與，也帶動青年返鄉及產業創新，今年的活動將由新港區漁會於11月15日舉辦的「2025東海岸旗魚季」率先登場，緊接著成功鎮農會接力於11月22日辦理「臍橙節」活動，這兩項活動不僅是我們東海岸的年度盛事，也是農、漁民歡聚慶祝與鄉親聯絡感情的重要場合，旗魚及臍橙產業在台灣都是首屈一指的好食、好物，縣府將持續結合以產業、文化及旅遊的永續發展模式跟農、漁民站在一起為農漁業創富，歡迎所有旅人及鄉親們闔家出遊參與盛會並品嘗成功鎮的美食特產。

農業處指出，透過旗魚季及臍橙節活動，除了行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡外，更要感謝我們辛勞的農、漁民，以及在地維持兩項產業永續推廣的成功鎮農會及新港區漁會，活動期間還有頒發鏢旗魚王與種植臍橙的果王與果后評。

新港區漁會理事長蔡富榮指出，旗魚季活動將頒發年度鏢旗魚王，最多尾獎與最大尾獎。另也安排豐富的表演，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的千人辦桌的金曲饗宴，歡迎大家來成功鎮作客，品嘗食在地、食當季的生鮮海鮮美食。

成功鎮農會理事長黃泰裕表示，一年一收的臍橙產季落在11月中下旬為期半個月左右，臍橙果實飽滿充實、外型比柳丁稍大，因為果實底部有副果突起，狀似人體肚臍而得名，富含維生素C，因產期短、產量有限，很快就銷售一空。臍橙節活動重頭戲是臍橙的果品評鑑與頒發年度臍橙果王、果后，安排食農教育及農業體驗活動，還有臍橙試吃與咖啡品嘗、木虌果料理示範與體驗，體驗成功鎮農遊之旅。（照片記者朱達志翻攝）