既有道路認定引質疑 宜縣府將召集12鄉鎮市公所討論

宜蘭縣政府今召開擴大縣務會議，頭城鎮長蔡文益(左)針對既有道路維護管理認定問題提出質疑。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕民眾蓋房子須申請指定建築線，既成道路須先由鄉鎮市公所出具道路維護管理證明才能申請；宜蘭縣頭城鎮長蔡文益等鄉鎮長，認為既成道路由公所維管與認定，造成很大困擾，要求縣府自行認定或訂定指導準則。代理縣長林茂盛指出，近期將召集會議邀12鄉鎮市公所討論。

宜蘭縣政府今召開擴大縣務會議，蔡文益指出，蓋房子要申請建築線，但縣府要求民眾先去公所拿道路維管證明，但很多道路都是私人土地(既成道路)，開具證明造成公所很大困擾，若地主不同意就會造成糾紛。

蔡文益說，既成道路只會愈來愈多，不只是路面維護，還有水溝、路燈，都交由公所管理負擔很大，而且既成道路認定沒有標準，有些是不是私設巷道？都存在模糊空間，他要求縣府收回自行認定，不要推給公所，或者召開會議提出指導方針或準則給公所執行。

員山鄉長張宜樺、羅東鎮長吳秋齡也都有同樣疑慮；張宜樺擔憂既有道路認定若有糾紛，恐引起圖利質疑；吳秋齡提到防汛道路應是縣府管理，改成一般道路就丟給公所維管，很不合理。

縣府建設處副處長黃金峰說，建築線指定是依據相關建管規定辦理，全縣適用，若要調整必須進行法令修正。

林茂盛指出，既成道路就是開放公共通行20年以上，且都是由公所負責管理維護，這期間地主沒有主張、沒有阻擋，就符合大法官85年定義的既成道路，縣府訂定規定請公所開具維護管理證明交由縣府指定建築線是沒什麼問題，但公所既然有疑慮，縣府會召集會議邀請12個公所來進行討論。

