既生龍 何生燮 台灣對美外交0分

(記者張廷玉台北報導)

近日外交部在美設宴邀請美方高層餐敘，結果無一人出席。台對美外交工作拉警報，賴總統上任一年多來，對美工作狀況百出，從出訪受阻、對美關稅Ｎ＋２０％、軍售交貨延宕、台積電高階製程必須整廠赴美，賴政府對美外交工作慘不忍睹，岌岌可危。賴清德、林佳龍、吳釗變交出不及格的成積單，國民黨團今(4)召開記者會，提醒民進黨政府對美政府外交工作，必須徹底檢討，才是正本清源之道。



書記長羅智強指出，有外媒直指賴清德總統是魯莾的領導人，另有報導外交部要找美方官員，一個都找不到。外交部的說明，只不過在凸顯對美外交關係史上最差。賴清德已經把前面不分藍綠總統的外交資產全部敗光。



羅智強強調，過去對美外交的標配，是總統上任三個月內要能夠出訪美國本土，結果至今無法成行。更不要說我們相繼無法出席WHO、WHA、邦交國腰斬，國民黨執政過去的成果都被民進黨敗光。民進黨留給國人的只有「德公移山」，台積電赴美，軍購交貨延宕到匪夷所思的地步、關稅20+N、軍購吃掉大量的預算額度。民進黨要把台灣帶到什麼樣的境地？這才是當前最大的警訊。



首席副書記長林沛祥指出，民進黨最喜歡說台美關係史上最好。到底是史上最好，還是史上最凱？民進黨對外交失能成績是０分。在軍購上，我們是付錢付得最快的凱子，美國卻是交貨交得最慢的老爺。我們花了天價，卻一架飛機都拿不到，讓人民對美國的承諾產生懷疑，這種關係不是０分，什麼是０分？



林沛祥強調，台積電在美方的壓力及誘惑下變成「德公移山」、「清德送山」，幫美國建立半導體生態系，武器拿不到，神山送出去。民進黨對美政策是「台灣有事美國没事」，台灣真的有事時，武器還在產線上排隊。民進黨對外關係混亂，對內卻鬥翻天，外交體系出現二個太陽。現在國安團隊，既生龍，何生燮。



林沛祥指出，全世界都在因應川習會的影響時，外交部長林佳龍卻在發文力挺林岱樺委員，公然介入民進黨黨內初選，心中没有外交只有派系。國安會秘書長吳釗變卻派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情。外交部、國安會各自為政、互扯後腿，外交0分、軍購0架、國安混亂，這就是現在民進黨執政下外交的真相。民進黨用史上最好的口號，掩蓋軍購延宕的無能。用民主同盟的包裝，護送護國神山去美國，放任外交、國安兩大系統互鬥、互卡，政府正在擴大台灣的風險，正在把台灣帶向最危險的境地。



副書記長徐巧芯指出，我國對美軍購達新台幣9000多億元，美對台軍購交售延宕，主要包括AGM-154C飛彈約1.1億美元、MK-48重型魚雷約1.7億美元、F-16V BLK70戰機 約80億美元，這三項就高達2665億元台幣。



徐巧芯強調，現在F-16V製造商洛克希德馬丁公司，主要生產F-35戰鬥機。F-16V非生產線主力，所以F-16Ｖ產能較低。且最近洛馬公司裁員10%，也對產能造成影響。現在F-16V電戰系統的測試及整合也出問題。另外我們F-16V軍購，一架都没有交機，已經付出60%貨款，約1440億元新台幣。而這些款項放入台美軍購的共同信託帳戶，是無法領回的，只有少數的利息。國防部不要用結匯來呼攏人民。後續我對美軍高達新台幣1.3兆元，這些軍購到底會延宕多久?



徐巧芯更指出，川習會以來看到美方智庫及學者都出現轉向的狀況。蘭德智庫報告要美方運用軍購影響力，要求台灣避免與中方衝突。建議美方要公開反對台灣獨立，並讓中國大陸重申和平統一的進程，在没有觸及反分裂國家法的狀況下，不動用武力。經濟學人也指出，如果川普放棄台灣，台灣的第二方案在哪裡？在外交事務期刊中也指出，威懾不是靜止的狀態，而美國的角色出現疲態。外交政策期刊也提醒台灣，美國政策出現轉變，台灣準備好了嗎？