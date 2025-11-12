既生龍、何生燮？林佳龍談與吳釗燮合作：應該相當愉快

被問及與吳釗燮是否合作愉快，林佳龍說，應該相當愉快。 圖：Yahoo TV提供

[Newtalk新聞]

國民黨團與媒體近日都指出，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍兩人有嫌隙。對此，林佳龍今（12）日表示，兩個人合作應該相當愉快。他強調，自己把外交部長做好，國安會也會更好，「我們都是政府的團隊」。

林佳龍日前接受Yahoo TV節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，節目今日中午播出。談及與吳釗燮的關係，他說，兩人已經認識很久，且都在國安會、外交部做過。

至於被藍營講成「既生龍、何生燮」，林佳龍表示，那都是想要挑撥離間，他與吳釗燮是分工合作，他擔任外交部長是秉持總統職權與憲政角色。他說，他把外交部長做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會好，「我們都是政府的團隊」。

廣告 廣告

主持人追問，兩個人還是合作愉快？林佳龍說，應該相當愉快。他說，每一個人的作風或角色不一樣，而他自己是現在是外交部長，就把這個角色做好，這樣對國安團隊也會很好，他也希望壯大外交部，就是壯大台灣。

談及之前力挺民進黨立委林岱樺風波，林佳龍表示，他是挺制度，民主對他來說就是確保每個人能夠為自己說話。他不怕被罵爆，從學生時代推翻國民黨戒嚴威權統治，就是少數派。因此，他覺得很多事情不要陰謀化，而是發生問題的時候，「我們不要以人廢言，也不要以言廢人」。

林佳龍表示，他在乎的是制度，一個七屆的立委，有其問政口碑，並為自己的權利奮鬥，「我們給她加油」。他說，不要進入案情的細節，用同樣的標準來看檢調，林岱樺已經被起訴，那就也聽聽另一邊的說法，法官也會是這個心態。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林佳龍、吳釗燮惡鬥？外交部：《鏡週刊》報導明顯不符事實

APEC峰會明年在中舉辦 洪申翰：盼對岸不應把威脅放在正常交流上