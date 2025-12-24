日七友誼市與南市景點門票互惠

台南與日本七友誼市的觀光門票將自元旦起，互惠優待。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市創全國之先，跟日本友誼市合作推動雙方景點門票互惠措施，自明年元旦起，台南市與日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等七個城市的市民憑證件身分所公告，互相到對方的觀光景點參觀，都享有專屬的門票優惠，折扣或免費入園，台南市民最高可享受二百四十元新台幣的優惠，可望增進雙方的觀光交流。

黃偉哲市長表示，過去台日之間的觀光互惠較限於交通套（聯）票促銷的方式，這次是首度嘗試由城市對城市洽談，直接提供給專屬對方市民的景點優惠，將傳統以官方交流為主的城市外交，擴展為「市民外交」，第一波優惠城市共有日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市開放共計二十八個門票優惠景點，景點名稱與優惠內容參見公告（https://reurl.cc/7bbe8d）。明年元旦上路後將依實際執行情況滾動性調整，並評估擴大辦理規模。

目前最特殊的優惠景點，包含具有全日本知名度的山口縣秋芳洞，成人門票一千六百日圓，優待團體票一千二百日圓，節省四百日圓，而優惠最多的的是九州別府市的別府樂天地，門票（含纜車）一千二百日圓，台南市民完全免費。

新聞處提醒指出，敬請市民朋友配合主動向這些景點工作人員出示台南市民卡或是國民身分證，不接受電子檔照片或影印本，亦不接受其他替代證件，否則景點將有權拒絕給予優惠。

台南市相對應開放參加本計畫，對日本友誼市民門票優惠的景點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區，均是日本觀光客常造訪的景點。