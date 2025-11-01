日不排除導入核動力潛艦 反制威脅

記者賴名倫／綜合報導

日本《讀賣新聞》1日報導，內閣官房長官木原稔證實，日本政府正著手評估加強防衛戰力可行選項，並不排除未來可能會採用核動力攻擊潛艦；藉此加強嚇阻效能，反制對手擴張威脅。

提升水下潛航時間

木原稔在接受媒體訪問時表示，鑑於東亞安全局勢日益嚴峻，因此日本政府正積極評估因應選項，並將根據執政聯盟自民黨與日本維新會簽署的聯合執政協議書，推動配備「次世代動力」系統潛艦的研發計畫；他強調，可能選項包括民間研究機構開發的新型固態電池或燃料電池技術，尚未決定最終方案。但外界則推論，日本可能會考慮採用配備核反應爐的潛艦，藉由發揚更長水下潛航時間與擴充武器酬載能力，提升打擊戰力。

美國總統川普在10月30日訪問南韓時，曾表態同意南韓總統李在明提議防衛構想，應允南韓透過企業投資方式，在美國本土費城造船廠製造核動力攻擊潛艦，引發外界側目。加上日本技術與產業專家也曾於9月下旬向防衛省提交報告，建議新型潛艦應配備可發射長程飛彈的「垂直發射系統」（VLS）、提升續航能力及水下潛航時間，並主張可考慮以配備小型核子反應爐作為方案選項。

修訂安保文件 充實防衛

不過，由於日本《原子能基本法》規定「核能須用於和平用途」，未來若欲研發生產核動力潛艦，勢必需要爭取輿論支持並推動修法；對此，木原稔則表示尚待評估，政府將優先根據首相高市早苗指示，提前在2026年修訂《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》等3份安保文件，藉此充實政策構想，擘劃未來防衛需求。

核反應爐可大幅延長潛航時間與酬載能力，有助強化嚇阻能量。圖為海上自衛隊柴電潛艦「迅鯨號」（SS-515）。（取自海上自衛隊網站）

木原稔證實，將推動「次世代動力」系統潛艦研發計畫，並不排除以配備核動力做為可能選項。（達志影像／美聯社）