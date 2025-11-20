日不放棄G20與李強對話？大陸外交部冷回：請自重

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，有消息指，日方仍不放棄在G20期間與大陸國務院總理李強對話，對此毛寧重申並冷回，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。」

大陸外交部發言人毛寧。（圖/《央視新聞》）

大陸外交部今舉行例行記者會，毛寧面對媒體詢問，做出上述表示。毛寧重申，在台灣問題上，「日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，而不是刻意模糊，更不能開歷史倒車。」她重申，《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《日本投降書》等一系列條約文書，都明確中國大陸對台灣的主權，「台灣光復是二戰勝利成果，是戰後國際秩序的重要組成部分。」

毛寧指出，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，「日本領導人就不應該將所謂存亡危機事態同台灣問題相關聯，不能說一套做一套。」她抨擊，「口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。」她呼籲日方應認真對待中方要求，收回錯誤言論。

