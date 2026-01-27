一日不見如隔三秋！飼主出差「寄養」愛貓竟遭粗口問候

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪寄養的故事，引發廣大網友共鳴，該名飼主因為收到出差通知，只好將愛貓暫時送往寵物旅館照顧，原以為一切安排妥當，未料返程接貓時，卻遭到貓咪長時間「語言轟炸」，生動的反應讓網友們紛紛笑翻。

該名飼主表示，前幾日因工作需求必須外出一段時間，無法讓貓咪隨行，她原本聯繫平時配合的寵物保姆，但兩人檔期皆已排滿，考量短時間內找不到合適人選，又不放心讓貓咪獨自在家，因此最終決定將愛貓送往設備完善的寵物旅館寄養，希望能在安全與陪伴之間取得平衡。

小貓一見到主人，便立刻展開「情緒輸出」，喵叫聲此起彼落，彷彿在控訴被拋下多日的委屈

(示意圖/Unsplash)

寵物旅館的環境條件其實相當不錯，貓咪白天擁有寬敞的活動空間，也有專人陪伴玩耍與互動，僅在夜間才會回到籠內休息，飲食與照護都相當到位，雖然生活品質不差，但對貓咪而言，少了熟悉的主人陪伴，心中顯然仍有不滿。

等到飼主出差結束，親自前往寵物旅館接貓時，小貓一見到主人，便立刻展開「情緒輸出」，喵叫聲此起彼落，彷彿在控訴被拋下多日的委屈，消息傳出後不少人留言調侃「感覺是真生氣了」、「罵得好髒阿」、「慘遭粗口問候」、「看起來和主人的羈絆很深」。