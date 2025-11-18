日中互槓！大阪知事嗆：不參加薛劍活動 自民黨議員喊「他留日本沒好處」

2025年11月18日，日本維新會代表兼大阪府知事吉村洋文表態，未來不參加薛劍主持的任何活動。翻攝吉村洋文X帳號



據日本媒體今天（11/18）報導，日本首相高市早苗的挺台言論，引起中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍揚言斬首高市，更點燃日本政壇怒火，日本維新會代表兼大阪府知事吉村洋文今天宣布，未來不參加薛劍主持任何活動，日本官房長官木原稔同日重申，高市不會撤回相關言論，自民黨參議員西田昌司昨天更痛批，讓薛劍留在日本「沒有任何好處」。

日本維新會代表怒了 籲國內觀光業「別靠中國客」

據《產經新聞》報導，日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力，中國駐大阪總領事薛劍8日發文批評：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」中日兩國關係迅速惡化。

廣告 廣告

日本維新會代表兼大阪府知事吉村洋文今天出席記者會，他表示，高市沒有必要撤回針對台灣有事的言論，但同時說明：「基於防衛戰略的可量，最好避免根據具體情境，做出假設性的發言。」

中國駐日本大阪總領事薛劍。翻攝薛劍官方X帳號

吉村指出，高市對台灣問題的回應，與過去政府的立場並沒有差異，「所謂的『存亡危機事態』，本來就是日本安保法制的規定，在個別的具體情況下，有可能發生，這是理所當然的事。」

吉村也提到，近日中國政府呼籲國民，暫時避免赴日，未來大阪的中國觀光客應會減少，「應該意識到中國的風險，日本的觀光業者，即便面對中國旅客減少，甚至歸零的情況，也要尋求能夠維持營運的商業模式。」

自民黨參議員批薛劍「不正常」 盼高市繼續堅持立場

對於薛劍揚言斬首高市的發言，吉村強調這番言論極度不恰當，也無法被接受，「總領事的職責應該是維持日中的友好關係」、「在對方沒有做出道歉的情況下，我作為一名政治家、大阪府的知事，未來不會參加他主持的任何活動或典禮。」

自民黨參議員西田昌司17日在YouTube頻道上，強烈批評薛劍的言論，「說要斬首就等於要殺人，外交官講出這種話，本身就非常不正常，且極度無理。」

2025年11月17日，自民黨參議員西田昌司在YouTube頻道上，強烈批評薛劍的言論。翻攝西田昌司YouTube頻道

西田直言：「有人說將他驅逐出境，會引發中國反彈，但如果讓他繼續留在日本，中國未來反而會肆無忌憚地辱罵日本，讓國民感情更惡化，對中國和日本來說，都沒有任何好處。」

中國外交官「無禮至極」 中媒自知理虧不敢報？

西田說明：「由於中國媒體沒有報導，很多中國人並不知道薛劍的貼文，如果他們報導此事，應該也有很多中國人會認為，『說得太過分了』、『我們國家做錯了』」、「在這種情況下，如果日本還說『是我們講得太超過，抱歉』這種話，完全沒有意義。」形同要求高市政府繼續堅持立場。

日本官房長官木原稔今天在記者會上再次重申，有關高市提到的「台灣有事」言論，與日本政府過去立場相同，因此也沒有撤回的必要。

高市早苗任命的內閣官房長官木原稔。路透社

日本維新會本月12日，已向首相官邸遞出提案，要求將薛劍列為「不受歡迎人物」，對他採取驅逐出境等措施。維新會副代表、大阪市長橫山英幸也已表明，未來不會參加薛劍出席的任何官方活動。

更多太報報導

高市早苗喊「台灣有事」中日情勢升溫 日女星表態了：永遠支持一個中國

青森逆倫雙屍！男「砍殺父母」自首報案 玄關等警上門

「汪汪、砰砰」日岐阜縣無人機播音驅熊 果農憂：收成後熊更近民宅