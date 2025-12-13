日中升溫！南京大屠殺前夕 中俄軍機巡航瞄準東京

中國在南京大屠殺88週年之際，高規格舉行國家公祭儀式。（圖／東森新聞）





中國在南京大屠殺88週年之際，高規格舉行國家公祭儀式，抗日情緒明顯升溫。同一時間日本自衛隊卻揭露，中俄軍機日前聯合繞飛日本，異常航線甚至直指東京都心。從歷史記憶的再度被放大，到軍事動作同步加碼，日中緊張關係已不再只是外交摩擦，區域軍事情勢正迅速升溫。

儀仗隊進場，現場群眾齊唱國歌，氣氛肅穆而莊嚴。今年是南京大屠殺88週年，中國各界在今（13）日舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式，在歷史記憶與民族情緒交織下，也再度牽動日中之間敏感而緊張的對峙氛圍。

中共中央政治局委員石泰峰：「歷史已經充分證明，中華民族是無比強大、自力自強的偉大民族。」

北京透過官方場合，不斷強調南京大屠殺的歷史記憶，讓日中緊張對峙更加升溫。在此同時，日本周邊的軍事動向也同步出現不尋常的變化。根據《讀賣新聞》披露，自衛隊資料顯示，9日2架俄羅斯Tu-95轟炸機，與中國2架轟6轟炸機，在日本家門口的太平洋上空進行長程「聯合戰略巡航」，先是穿越沖繩本島與宮古島之間這條關鍵海域進入太平洋後，航向突然轉為東北方，沿著日本列島外海一路北上，直到四國外海才折返離開。

值得警惕的是，這條異常飛行路線的延伸線，將東京都心、海上自衛隊橫須賀基地，以及美軍橫須賀海軍基地都納入飛彈的射程範圍之內。日本政府高度戒備，認為中俄雙方可能聯手進行戰略威嚇。

中國軍事觀察員魏東旭：「聯合的空中戰略巡航，它涉及到的範圍是比較廣泛的，除此之外，中俄兩國的聯合空中戰略巡航和地區的局勢也存在關聯。」

面對軍事情勢升高，中國拉攏俄羅斯當盟友，日本也不示弱，立刻和美國展開反制。10日美軍出動2架具備核攻擊能力的B-52戰略轟炸機，與日本航空自衛隊3架F-35匿蹤戰機以及3架F-15戰機，在日本海上空進行聯合訓練，展現日美同盟的即時回應能力。

日本防衛省統合幕僚長內倉浩昭：「中俄轟炸機一再進行的聯合飛行，不僅意味著在日本周邊活動的擴大和活躍化，也明確意圖對日本進行示威行動，我們認為這對日本的安全保障構成重大的關切。」

日中對抗已明顯升溫至軍事層級，外界最擔心的，正是一不小心都可能擦槍走火，局面難以收拾。

