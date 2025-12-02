日中友好議員聯盟欲訪中 北京：盼在日本發揮作用

（中央社台北2日電）日本跨黨派組織「日中友好議員聯盟」據報已向中方表達希望在年底訪問中國，以緩和兩國關係。不過被問到是否會安排行程，中國外交部下午未正面回應，反而表示希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。

共同社今天報導，日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的日中友好議員聯盟幹部1日在東京都與中國駐日大使吳江浩會面。在日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答詢引起日中關係惡化的背景下，議員聯盟方面傳達了欲在2025年結束前訪中的想法。為緩和兩國緊張關係，強調了繼續展開議員間交流的重要性。

報導提到，日本經濟團體聯合會會長筒井義信也於11月28日在東京都與吳江浩會面。筒井請求中方接受經濟代表團明年1月訪問北京的計畫。

據陸媒環球網，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應日媒記者「請問中方會安排相關行程嗎」的提問時說，中方注意到了上述消息，也注意到日本國內有很多有識之士對高市的「錯誤涉台言論」引發的「惡劣影響和嚴重後果深感憂慮」。

林劍重申，中方敦促日方反思糾錯，撤回高市的「錯誤言論」，停止傷害兩國的國民感情，以實際行動體現對中的政治承諾，為中日的正常交流創造必要條件。

他說，希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141202