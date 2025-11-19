日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」

日本野村研究所評估，大陸如果持續赴日旅遊禁令，恐讓日本損失1兆7900億日圓。(圖／達志影像路透社)

日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

日本天氣一下子進入寒冬，催紅了滿山楓葉，現在正應該把握時機欣賞美景，但客人卻怎麼樣都不來。

屋形船營運商 安田進：「因為出境限制所以要取消。」

經營40年的觀光船，以往這個季節，艙內已是人聲鼎沸，今年只有冷風呼呼吹。

屋形船營運商 安田進：「從來沒遇過，第一次發生這種情況。」

茶道體驗館 竹田理繪：「收到了中國客人的聯絡，要取消整個旅遊日本行程，說是等日中關係恢復後再來預約。」

中國大陸外交部發言人 毛寧：「中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論。」

根據民間智庫試算，若北京當局持續打壓旅遊，一年經濟損失恐怕超過1.7兆日圓。

野村綜合研究所高級經濟學家 木內登英：「這對日本經濟會造成相當的打擊。」

而中國境內，除了日本動畫片被冷凍，上海一場民間喜劇活動原訂邀請吉本興業演出《吉本新喜劇》，主辦方臨時公告:由於不可抗力原因取消專場。

日本經濟安保大臣 小野田紀美：「一個不開心就馬上採取經濟威嚇，如果太過依賴這樣的市場，有危機的不只供應鏈，包括觀光在內的各種產業也都有危機。」

面對高市政權的「屢教不改」，中國政府甚至不惜「搞小動作」讓日本難堪。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰前往北京，為此次事態與中國外交部亞洲司司長劉勁松磋商。會後，劉勁松親自送客，只見他雙手插口袋，晃著從從容容的步伐，掛著游刃有餘的微笑；而金井正彰則是緊閉雙唇、面色凝重，邊走邊低頭聽口譯員說話，就怕聽錯、聽漏了什麼。這段送客大戲被中共官媒形容是「日方低頭聽中方講話」，然而外界卻質疑根本就是中國算計後的「擺拍」！

日本政府表示，依照規定，畫面中該場所禁止攝影，但是當下媒體竟被突然放行，在未告知且未取得日方允許之下「突襲」代表官員。對此，日本政府維持立場，不多做批評、不撤回言論、開放對話管道；但北京根本不想談，一氣之下把狀告到了聯合國上。

中國常駐聯合國代表 傅聰：「高市早苗的涉台言論極其錯誤、極為危險，公然違背了日本所做的『走和平道路』的基本承諾，這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。」

眼看兩國僵持不下，日本NHK電視台特地播出高市早苗當時在國會上更多的答辯過程。

立憲民主黨眾議員(野) 岡田克也：「您曾說過，若中國封鎖台海，可能構成『存立危機事態』。請說明什麼狀況會構成『存立危機事態』？」

日本首相 高市早苗：「例如美軍馳援解除海上封鎖，而日本為了相關防範，進行有關的武力行使，這樣的事態也在設想之中。」

立憲民主黨眾議員(野) 岡田克也：「但是日本船艦在未受攻擊情況下，不得不繞道行駛，這也構成『存立危機事態』，我實在很難想像。」

日本首相 高市早苗：「假定所有事態、假定最糟事態，這是非常重要的，而最糟事態勢必有許多不同情勢。例如台灣被中國完全統一，在北京政府支配下，日本該如何應對？如果需要使用戰艦、伴隨武力行使的話，我認為這就符合了『存立危機事態』。」

所謂「說者無心，聽者有意」，高市早苗是否真有心發表涉台危險言論，或許該用更宏觀的視角看待。

