日中因台海交鋒！ 南韓總統李在明「願當和事佬」：選邊站只會更糟

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

自11月初，日相高市早苗的「台灣有事說」以來，日中之間緊張局勢有增無減。南韓總統李在明於今（3）日表示，南韓會在可能的情況下發揮調解斡旋作用，並強調不會選邊站以免加劇爭端。

南韓總統李在明在首爾龍山總統府與外國媒體記者舉行記者會，對於日中緊張升溫，他認為南韓選邊站只會加劇衝突。（圖／美聯社）

據《韓聯社》報導，今日李在明在首爾龍山總統府與外國媒體記者舉行記者會，會中被問及韓國是否願意現在的緊張局勢中，向日本表示支持。李在明回應：「選邊站隊只會加劇衝突。這適用於個人關係和國際關係。與其選邊站隊，不如尋求共存之道。」

廣告 廣告

李在明也引用了一句韓國諺語：「勸人停手，助人成事（Stop a fight, but help make a deal）」他補充說道，與其偏袒一方，應該盡量減少衝突，南韓會在條件允許的情況下在調解和斡旋方面發揮作用。

自中日衝突以來，中方不僅暫停購買日本水產、雙方交流活動，並祭出「禁日令」，更是在黃海頻頻軍演。至於高市早苗在11月26日一場討論會中，回應立憲民主黨代表的提問，表示日本依據《舊金山和約》，無權認定台灣地位，外界認為是對原先立場的退讓。

更多FTNN新聞網報導

韓大型客輪夜航觸礁！267人等待救援 李在明緊急下令：務必救下船上所有人

整肅軍隊！李在明將對聯參本部人事大調整 軍方：因應尹錫悅戒嚴影響

金正恩100枚核彈在手？李在明示警：研發已近完成

