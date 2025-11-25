日中外交戰火延燒聯合國 日致函反駁中國主張

（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本常駐聯合國代表山崎和之24日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰要求日本首相高市早苗撤回「台灣有事」答詢的主張。

日本電視台報導，針對傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，日本常駐聯合國代表部表示，山崎已經向秘書長提交反駁書，指出「中國的主張不符合事實，缺乏依據」。

在信中，日方強調，日本對於可行使「集體自衛權」的情況有明確且嚴格的定義，指出「中國稱『日本會在尚未發生武力攻擊時就行使自衛權』，這種說法是錯誤的。」

信中也表示，台灣議題應該「透過對話以和平方式解決」，並批評中國對日本施壓的威嚇性措施，「應受到國際社會反對」。日本已經要求該函作為聯合國大會正式文件，向全體會員國發放。

傅聰21日致函古特瑞斯，就高市早苗「涉華錯誤言行」闡明中國政府立場。信中表示，高市早苗在國會答詢時公然發表「涉台露骨挑釁言論」，這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

信中表示，在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不撤回「錯誤言論」，中方對此強烈不滿、堅決反對。（編輯：陳慧萍）1141125