日中外交爭端加劇 共同社：中國暫停進口日本水產品

日本共同社引述政府關係人士指出，中國政府今天(19日)已經通知日本政府，將暫停進口日本水產品。

報導指出，這項消息是今天上午透過正式外交管道傳達的。關係人士指出，中國方面主張，對福島第1核電廠處理水排放的監控是必要的。

此舉可能是針對日本首相高市早苗的台灣有事相關發言而採取的回應措施，並將進一步升級亞洲兩大經濟體之間的外交爭端。

中國針對日本將福島第1核電廠的處理水排入太平洋，在2023年8月全面停止進口日本水產品。

日本外務省今年11月表示，中國已恢復先前禁止輸入的日本水產品進口，其中第一批貨品為北海道的6公噸冷凍扇貝已在當月5日出貨。不過，中國仍未開放日本10個地區的水產品進口。