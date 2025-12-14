日中大打資訊戰 主戰場在歐洲，東南亞並不買單北京說辭

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗11月在國會答詢「台灣有事」可能觸發集體防衛後，日中兩國的攻防也蔓延到國際上。中國向國際社會宣稱日本正在「重返軍國主義」，而日本則予以駁斥。《日本經濟新聞》指出，雙方的資訊戰主戰場在歐洲，東南亞顯然不買單北京說辭。中國政府也樂於利用假訊息，讓日本社會分裂。

報導指出，這場資訊戰的主要戰場之一是歐洲。中共中央政治局委員暨外交部長王毅找上德國、法國和英國相關首長，對日本加以批評；日本國家安全保障局長市川恵一也分別與各國國安高層通話，確認雙方的合作。

美國和歐洲媒體密切關注日中衝突，並排報導了兩國的立場。

英國廣播公司（BBC）報告了中國軍機用雷達照射日本航空自衛隊戰鬥機的事件，呈現了事實以及日中雙方的立場。 BBC引述日本防衛省官員的話說，日本戰鬥機「沒有做出任何可以被視為挑釁的行為」，同時報導中國海軍的立場。

英國《金融時報》（Financial Times）強調，日本正在尋求美國政府更明確的支持。德國主要報紙《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeiner）指出，美國總統川普對此事缺乏公開評論「引發了日本國內的憤怒」。

俄羅斯《消息報》（Известия）則引述一位政治學家的觀點，指出中國面臨的安全問題是「美國、西方國家及其盟友試圖重奪霸權」所造成的。

美國媒體也採取了更謹慎的態度。 《紐約時報》（The New York Times）7日發表了一篇關於雷達鎖定事件的文章，指出「近幾週來兩國關係持續緊張，如今進一步升級」。文章引述慶應義塾大學教授神保謙的分析，並表示「其目的是為了阻止日本或美國在台灣危機爆發時介入」。

同時，亞洲媒體對日本的報道也趨於正面。新加坡《海峽時報》 (The Straits Times) 在報導日中對立時寫道：「東南亞不太可能被中國關於日本重拾軍國主義傾向的言論所說服」。

印度媒體每日通報日中衝突。印度與中國存在領土爭端，且歷史上曾發生戰爭。 印度主流報紙《印度時報》（The Times of India）分析了當前局勢，指出：「這讓我們得以窺見兩個亞洲大國發生衝突時所涉及的風險。」

《印度時報》引述一位專家的話說：「中國日益強硬的姿態是印度和日本共同關注的問題。兩國需要在安全和軍事領域加強合作。」

《馬尼拉時報》（The Manila Times ）11月20日發表社論指出，一旦發生台海危機，「菲律賓很可能被捲入衝突」。印尼主要報紙《羅盤報》（Kompas）也引述一位專家的觀點稱，「日中緊張關係直接影響印尼的利益」。

《澳大利亞人報》（The Australian）則以社論〈日本值得我們堅定支持〉強調：「雖然與中國保持良好關係符合澳大利亞的國家利益，但我們與日本的戰略夥伴關係同樣重要。」

韓國媒體對日中衝突表示擔憂。進步派報紙《韓民族日報》（한겨레）呼籲：「兩國必須對加劇地區軍事緊張局勢的不負責任行為保持最大限度的克制，必須通過對話和妥協解決問題，即使這需要時間。」

東京大學中國社會問題專家阿古智子教授指出：「中國正在營造一種日本軍國主義復興、試圖重塑戰後國際秩序的論調。」她補充道：「日本應該向國際社會明確駁斥這種說法，表明日本是一個尊重法治和民主的國家。」

阿古智子指出，「在日本，有各種不同的觀點，包括反華、親華和中間派，但在中國，資訊管控阻礙了自由討論。即使我們在日本激烈辯論，也傳不到中國。中國政府樂見日本社會的分裂。」

日本政策研究大學院大學的相沢伸広教授則指出，在東南亞「有些國家為了避免捲入日中衝突，刻意迴避這個問題。」 針對中國的論述，他表示：「人們開始質疑：『日本是否已經不再是一個愛好和平的國家了？』」

他分析道，中國外交部呼籲民眾因針對中國人的犯罪率居高不下而避免赴日，「這引發了人們對日本是否已變成一個不歡迎外國人的國家的質疑。」 他強調：「反駁假訊息固然重要，但讓人們認識到日本是一個安全、可靠、友好的國家也同樣重要。」

