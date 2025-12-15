日中對立引國際關注...《日經》：主戰場為歐洲、東南亞明顯不買單中國說詞

日本首相高市早苗11月初在國會詢答時，提出「台灣有事即日本有事」論調，表明若中國入侵台海，影響到日本存亡危機，可能會派出自衛隊行使集體自衛權，引發後續一連串的中方打壓和外交言語威脅。對此，《日經》指出，中日的資訊戰主戰場發生在歐洲，東南亞明顯不買單中國說法。

報導提到，此次主要戰場之一為歐洲，為此中國中央政治局委員、外交部長王毅找上了德、法和英三國的相關首長，加以抨擊日本；日方也派國家安全保障局長市川恵一分別與各國國安高層溝通，確認彼此合作關係。

以下為《日本經濟新聞》全文：



美國和歐洲。



美國《華爾街日報》

「中國為了威嚇周邊國家，可能會毫不猶豫地動用其經濟力量。」



美國《紐約時報》

「隨著雷達照射問題被提出，近幾週以來升高的日中緊張關係進一步加劇。」



英國《金融時報（FT）》

「白宮與國務院雙方都未對高市首相明確表達支持，這一點令人難以理解。」



英國《BBC》

「以『日本就雷達照射提出抗議』為標題，介紹事件的事實經過，以及日中雙方的主張。」



德國《法蘭克福匯報》

「刊出題為『中國是否正在試探川普美國總統？』的報導。」



法國《世界報（Le Monde）》

「北京希望高市首相能更明確撤回發言，並期待其政治影響力能儘早減弱。」



亞洲和太平洋地區的報導。



澳洲《澳洲人報（The Australian）》

「日本值得我們堅定而明確的支持。」



韓國《聯合新聞》

「兩國之間的對立，正從經濟、文化層面，擴大到軍事領域。」



印度《印度時報（Times of India）》

「專家指出，中國強硬姿態的加劇，是印度與日本的共同關切事項。」



新加坡《海峽時報（Straits Times）》

「對於中國所稱『日本再次出現軍國主義傾向』的說法，東南亞各國接受的可能性很低。」

(圖片來源：首相官邸)

