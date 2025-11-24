日中對話有條件！ 中國外交部高姿態要求：完整準確重申一中原則

中國外交部發言人毛寧。（翻攝中國外交部官網）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國反彈，雖然強調未關上與中國對話的大門，但G20峰會與中國國務院總理李強零互動。中國外交部發言人毛寧今天（24日）指出，日方應完整公開表述「一貫立場」的具體內容，恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，即承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，日本政府充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割一部分，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。

日本政府發言人在G20峰會期間，多次向中方解釋高市談話「要義」和日方「一貫立場」，尋求雙方對話，毛寧表示：「日方所謂『一貫立場』的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個『一貫立場』？」強調若只是反覆重申立場未變，卻對具體內容語焉不詳，行動上不斷越線，「重申就是一句空話，是在虛化和掏空ㄧ個中國的立場」。

廣告 廣告

毛寧指出，高市早苗涉台「錯誤言論」，嚴重違背中日四個政治文件精神，包括1972年《中日聯合聲明》有關具體內容，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」，從根本上損害中日關係的政治基礎。

毛寧稱一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識，如果日本政府在台灣問題上的立場沒有改變，就應當明確堅持一個中國原則，反問：「為什麼日方不能完整準確地重申上述立場？」強調中方敦促日方認真對待中方的嚴肅要求，切實反思改錯，把對華承諾體現在實際行動中，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。





更多《鏡新聞》報導

撇清與高市早苗「台灣有事」有關 黃國昌率團訪日：只是時間巧合

館長中國幫賴清德「尋根」被抓包P圖 挨批舔共還蹭總統聲量

談鄭麗文嘆「政治逼人暴露真面目」 段宜康：黃國昌變化更大