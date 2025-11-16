日中局勢升溫 中國海警艦艇釣魚台領海巡航

（中央社台北16日電）在日中局勢升溫之際，繼中國宣布將在17日至19日於黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，今天中國海警宣布1307艦艇編隊在釣魚台領海內巡航。

中國與日本皆對釣魚台（日稱：尖閣諸島）有主權聲索。在日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國不滿之際，中國海警微信公眾號今天發布，11月16日，中國海警1307艦艇編隊在「我釣魚島」領海內巡航。據指出，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。

在前日本首相安倍晉三執政期間，日中也因釣魚台主權問題而令雙邊關係陷入低盪、緊張。這一次高市早苗的台灣有事論，再度牽動中國一向視之為「核心利益」的敏感神經。

此前，中國海事局網站15日發布，鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1141116