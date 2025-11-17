日中局勢升溫 賴清德籲中國克制展現大國風範「別成麻煩製造者」

賴清德總統今天喊話呼籲中國展現大國風範。資料照。廖瑞祥攝



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，引發日中兩國關係緊張升溫之際，中國海警局昨（11/16）宣布，該艦艇編隊當天在釣魚台海域依法開展「維權巡航活動」，疑似進一步向日本施壓。總統賴清德今（11/17）呼籲，中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

高市早苗日前在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國駐大阪總領事薛劍隔日在社群嗆聲斬首高市，日本外務省14日為此向中國駐日大使吳江浩表示強烈抗議，兩國緊張關係升溫。中國海警局在微信公眾號聲稱，中國海警1307艦艇編隊在釣魚島（釣魚台）「領海」內巡航，並指「這是中國海警依法開展的維權巡航活動」。

賴清德今上午出席國家檔案館開幕典禮，針對日中局勢升溫、中國海警巡航釣魚台，賴清德說，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，他呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，「請中國三思」。

