日中局勢升溫 陳其邁：高市挺台灣、高市挺高市

（中央社記者林巧璉高雄21日電）日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中國在經濟、旅遊等多方面反制。高雄市長陳其邁今天說，「高市挺台灣、高市（高雄市）挺高市，這個是理所當然的」，深化台日交流相當重要。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時指出，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），這番言論使北京高度不滿，外交風波逐步擴大。中國接續祭出旅遊反制、水產品暫停進口等措施。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪，媒體問及高市早苗因「台灣有事」說引發中國強烈反彈一事。他說，「高市挺台灣，高市（高雄市）挺高市」，高雄與日本台灣交流協會高雄事務所交流密切，將持續加強台日交流。

陳其邁表示，「德不孤必有鄰」台灣一直參與國際事務，包括民間力量也相當有活力，像是慈濟在國際活動上都非常積極、有意義的參與。加強台日交流對台灣來說有正面意義，高市早苗對東亞安全局勢非常熟悉，台日持續建立互信與交流基礎是非常重要的。

繼總統賴清德昨天在社群媒體上以日本味午餐照表達力挺日本後，民意代表也紛紛以行動表達支持。民進黨立委許智傑、邱議瑩、李柏毅、黃捷、林楚茵等，在立法院以高市早苗巧克力商品、馬克杯、應援毛巾為日本加油。（編輯：黃世雅）1141121