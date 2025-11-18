日中為「台灣有事」翻臉 義媒揭北京擔憂：日重整軍備動搖亞洲主導權

北京對日本高層提出的「挺台論」反應強烈，並非單純外交口水，而是中國深切憂慮日本正逐步邁向重建軍備。（翻攝自高市早苗X）

中日關係近期因台灣議題迅速惡化，義大利《晚郵報》今發表專論指出，北京對日本高層提出的「挺台論」反應強烈，其背後真正原因並非單純外交口水，而是中國深切憂慮日本正逐步邁向重建軍備，並可能在未來把「保衛台灣」納入核心戰略思考。報導認為，這項可能性足以動搖中國在亞洲的權力布局，因此引發北京高度不安。

專論分析，日本首相高市早苗日前明確表示，一旦中國武力入侵台灣，將等同對日本國家安全造成直接衝擊。這項說法並非突然冒出，因為台日之間向來關係緊密，地理位置更使台灣局勢與日本安全高度連動。若台灣遭中國併吞，不僅意味中國軍力逼近日本本土，也可能切斷日本關鍵航道與能源命脈，對日本構成重大威脅。因此，這類言論在日本國內被視為合理警示，但在北京眼中卻象徵日本可能把「防衛台灣」視為自身戰略的一部分。

《晚郵報》指出，北京之所以特別敏感，關鍵在於日本正在推動重整軍備。雖然目前仍屬規畫階段，距離形成對解放軍的實質威脅仍需大量時間、資金與國民觀念轉變，但中國領導層已經看見潛在危機。日本擁有領先亞洲的財富與科技實力，一旦全面強化軍力，極可能成為制衡中國擴張的重要力量。即便未來美軍在亞洲部分撤離，日本仍具備成為新區域安全核心的條件。

報導並指出，日本在區域中的潛在影響力並非孤立存在。若東京進一步強化軍事與外交角色，南韓、澳洲、印度等國可能形成新的合作網絡，以建立一道包圍與遏制中國的戰略屏障。這種可能性讓北京更加擔憂，因為一旦形成新的多國聯盟，中國在亞洲主導權的目標將面臨更大阻力。

專論也談到更大的地緣政治背景。美國近年在全球多地出現戰略收縮跡象，若美國未來減少在印太地區的軍事存在，亞洲勢必出現權力真空，而中國正積極準備填補這個空隙。中國海軍與海警近年頻繁對鄰國採取更具壓力的行動，迫使周邊國家面臨兩難：不是被迫向北京靠攏，就是選擇集體合作填補美國留下的力量空缺。義媒指出，從近期日本、南韓、澳洲、紐西蘭與印度等國的政治走向觀察，後者的可能性似乎正在提高。

專論最後從歷史角度批判中俄領導人的戰略判斷。報導指出，俄羅斯總統普丁對烏克蘭發動侵略，結果不但沒削弱德國，反而促成德國重新武裝，成為普丁最大的戰略錯誤。同樣地，習近平近年的對外政策與對周邊國家的施壓，也激發日本思考強化軍備的重要性。若最終促使日本真正走向全面軍事重建，這將成為北京自己造成的重大失策，甚至改寫亞洲的權力格局。

