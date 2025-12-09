「日中熱線」傳北京不接電話 中俄軍機再擾南韓領空
大陸遼寧艦用雷達照射日本軍機，日本一度透過「日中防衛熱線」想了解原因，不料傳出對方拒接電話，美國總統川普對這次事件保持靜默，更讓日本惶惶不安。另外今天又有九架大陸跟俄羅斯軍機，闖入南韓領空，南韓派戰機升空驅離。
大陸遼寧艦雷達照射日本軍機事件引發東亞緊張局勢，日方透過「日中防衛熱線」尋求說明卻遭對方拒接電話，使這條設立於2023年旨在避免衝突的溝通管道失去作用。自民黨緊急召開安保會議討論此危險行為，專家指出此舉可能是中方對日本自衛隊及駐日美軍的警告。同時，九架大陸和俄羅斯軍機闖入南韓領空，被南韓戰機驅離，進一步加劇了東北亞地區的不安局勢。
日本自衛隊軍機兩度遭到大陸航艦遼寧號雷達照射，事態嚴重性促使自民黨緊急召開安保會議。自民黨政務調查會長小林鷹表示，這種行為極有可能引發偶發性事件，是非常危險的行為。在雷達照射事件發生當下，日本防衛官員試圖透過「日中熱線」了解情況，但卻發現北京方面沒有人接電話。這條於2023年設立的熱線本應讓兩國防務高層能直接通話以避免因誤會發生衝突，但在關鍵時刻卻沒有發揮作用。
根據NHK報導，從遼寧號起飛的戰鬥機對日本航空自衛隊戰鬥機進行第一次雷達照射，約2小時後又對另一架自衛隊戰機進行斷斷續續約30分鐘的照射。遼寧號先是穿越沖繩和宮古島之間的海域，接著就發生雷達照射事件。值得注意的是，類似的雷達照射行為在2018年南韓軍機也曾對日方實施過。
NHK曝光了當時自衛隊的對話，日本自衛隊隊員表示，被雷達照射後因為電磁波很強，出現非常吵雜的聲音。防衛省防衛研究所理論研究部長飯田將史認為，這也是對在沖繩的自衛隊和駐日美軍施壓，長期來看就是想要把美軍逐出這個區域。日本專家指出，中國其實也在警告駐日美軍，但美國總統川普對於雷達照射一事一直保持靜默。周二又傳出有九架大陸和俄羅斯的軍機先後進入南韓防空識別區進行挑釁，南韓軍機緊急升空驅離。這些事件使東北亞局勢再度出現不安因素，各國關係緊張程度持續升高。
