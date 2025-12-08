日中相互反駁「雷達照射戰機」事件 日本控中方說法不屬實、召見中國大使遭「反交涉」

日中相互反駁「雷達照射戰機」事件，緊張關係再升高。路透社



中國以戰機雷達照射日本戰機事件，引發雙方相互指責，日中緊張關係再度升溫。日本官房長官木原稔今天（12/8）反駁中方指控，稱自衛隊戰機遭照射時，與中方戰機「保持安全距離」，並無中方所說「嚴重干擾中國軍機」的行為。日本外務省昨（12/7）召見中國大使，對「雷達照射」表達嚴正抗議，但中國外交部深夜宣稱，「不接受」日方交涉。

富士新聞網（FNN）報導，日本官房長官木原稔今天上午在記者會中表示，自衛隊戰機是在「保持安全距離」的情況下執行防範領空侵犯的任務。他表示，中方宣稱自衛隊機「嚴重阻礙中國飛機安全飛行」的說法「並不屬實」。

木原稔也指出，中方的雷達照射行為屬「危險行為」，已逾越確保飛機安全飛行的範圍。日方對此「深感遺憾」，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止再度發生，「未來也會冷靜且堅定地因應」。

他也表示，未來對於在日本周邊海空域的警戒監視行動，當局將「全力以赴」。

日本防衛省表示，中國航空母艦遼寧艦6日清晨偕同3艘飛彈驅逐艦，自沖繩本島與宮古島間海域向南航行，駛入太平洋後，又沿沖繩本島與南大東島間海域航行，是首次在該海域發現中國航艦的戰機起降。

日本防衛省統合幕僚監部昨晚公布，遼寧艦6日及7日各進行約50架次的艦載機與直升機起降活動，雖未侵入日本領海或領空，日本海上自衛隊巡防艦仍持續監控，航空自衛隊戰機亦緊急升空應對。

日本首相高市早苗昨天下午表示，雷達照射行為「非常危險」，並表示深切遺憾，強調「將冷靜、果斷應對」。她表示，已向中方提出強烈抗議，「將密切監視中國軍隊在日本週邊海域和空域的活動，並採取一切可能的措施，確保警戒和監視行動」。

中國外交部昨天深夜發布「答記者問」新聞稿，稱日本戰機「對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾」才是最大的海空安全風險，又稱「中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉」。

新聞稿指控日方「炒作」雷達照射問題是「顛倒黑白」、「別有用心」，敦促日方「立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行爲，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄」。

日中互相「強烈抗議」

日本《讀賣新聞》、東京電視台（TBS）報導，日本防衛大臣小泉進次郎昨天凌晨緊急召開記者會，指控中國航空母艦「遼寧艦」所屬的殲-15戰機，6日在太平洋上空兩度對日本航空自衛隊的F-15戰機進行雷達照射。

中國海軍發言人隨後宣稱，遼寧艦航母編隊是「正常組織」艦載戰鬥機飛行訓練，而日本自衛隊飛機多次抵近「滋擾」，「嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全」。

至昨天下午，日本外務省事務次官船越健裕召見中國大使吳江浩，提出嚴正抗議。外務省表示，對於發生此類「危險行為」極為遺憾，嚴正要求中方採取措施防止再度發生。

中國駐日大使館則表示，吳江浩向船越健裕強烈抗議，指稱「日本自衛隊機干擾了中國軍方的訓練」，宣稱日方公布的資訊「與事實完全不符」，要求「日方立即停止污衊，並嚴格管控現場行動」。

