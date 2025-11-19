日中磋商後劉勁松手插口袋 中網讚「帥呆了」日網批「態度傲慢、惡劣」

/ 林彥廷 綜合報導

日本首相高市早苗日前就「台灣有事」說在國會答辯稱，若伴隨行使武力就有可能構成「存亡危機事態」，引起中國方不滿。對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京市與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行了司局長級磋商。

根據《共同社》報導，劉勁松要求撤回言論，金井表示拒絕，雙方展開交鋒。針對中方以日本治安不靖為由提醒中國公民避免前往日本，金井反駁稱「日本的治安絕對沒有惡化」。日中關係緊張局面恐將長期化。

金井在磋商中要求中方確保在華日僑的安全，並就中國駐大阪總領事薛劍就高市涉台答辯在X平台發布的「砍掉骯髒的腦袋」貼文提出抗議。劉勁松指出，「高市的謬論從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤。」

此外，劉勁松在磋商後，手插口袋的姿態也引發討論，中國網友認為「霸氣外露」、「帥呆了」、「這氣場普通人模仿都模仿不出來」，而中國媒體報導，劉勁松對這場磋商結果直言「當然不滿意。」

而在日本，網友則怒批「有夠沒禮貌」、「看看這個人，就能看出中國的水準」、「刻意炫耀優越感的姿態」、「態度非常惡劣，感覺就像典型的中國人」、「像個國中生」等。

