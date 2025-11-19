日中磋商後 中國官媒分析事態發展3種可能性

（中央社台北19日電）針對日本首相高市早苗「台灣有事」說，日中昨天進行磋商。具中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發布文章，表示事態發展有三個可能性，其中一個是高市不願收回挑釁言論，中日僵持繼續，但不排除有風吹草動又開始新的危機。

中國外交部亞洲司長劉勁松18日與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，就高市早苗的「台灣有事」說在北京進行磋商。劉勁松事後面對媒體詢問是否滿意磋商結果及會談氣氛如何時，分別回答「當然不滿意」及「嚴肅」。

中國外交部發言人毛寧表示，中方就日本首相高市早苗「涉華錯誤言論」再次向日方提出嚴正交涉，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉中問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

毛寧沒有提及日方如何表態。

「牛彈琴」今天發布文章表示，事態會如何演變有三種可能性。第一是高市深刻反省，收回相關挑釁言論，日本在吸取教訓後，中日爭端逐漸平息。

第二是高市「裝聾作啞」，暗示不再發表類似言論，但不願收回挑釁，中日僵持繼續，不排除風吹草動又開始新的危機。第三是高市「破罐破摔」，甚至為了向極右翼獻媚，發表更強硬言論，甚至「閃電」參拜靖國神社。

文章表示，不管事態如何發展，高市打破外交慣例發表挑釁謬論，暗示要武力介入台海，事實上已對中日關係造成了無法彌補的巨大傷害，也讓世界更看清日本軍國主義抬頭的不爭事實。

文章表示，在這幾天中方堅決的鬥爭中，日本應該也很清楚，「台灣問題是中國的核心利益」，日本必須謹言慎行，「有些話美國都不敢明確說，高市卻衝在前面大放厥詞」。國際社會對事件冷眼旁觀，即便是七國集團（G7）與日本同氣連枝，但在這個問題上也沒法共情日本。

文章表示，中日關係風風雨雨這麼多年，好不容易現在正處於改善向好中，但高市早苗一番挑釁言論，讓這種改善勢頭戛然而止，甚至有墜入深淵的可能。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141119