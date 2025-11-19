日中緊張下 中國國安部稱破獲日本間諜機關竊密案

（中央社台北19日電）日中關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」的發言不斷惡化，中國國家安全部微信公眾號今天發文表示，近年國家安全機關破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益。

中國國家安全部微信公眾號19日發文表示，近年來，國家安全機關破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，有力維護了國家核心秘密安全，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益。

廣告 廣告

文章表示，在新征程上，廣大國安幹警將深入貫徹落實總體國家安全觀，在隱蔽戰線上堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀，堅決反對任何域外國家插手攪局破壞地區和平穩定的卑劣行徑，為強國建設、民族復興偉業貢獻國安力量。

文章開頭提到，近日日本首相高市早苗在國會答詢時，公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢。

文章表示，尤為惡劣的是，在中方多次嚴正交涉後，高市早苗仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論，種種錯誤舉動用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141119