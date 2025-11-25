日中緊張殃及貓熊 日本僅存兩隻貓熊明年返中國 「貓熊熱」暫告一段落

東京上野動物園的貓熊「曉曉」與「蕾蕾」。 圖：翻攝自Ｘ／@xiaofei94853217

[Newtalk新聞] 日本政府官員近日透露，與中國的貓熊租借專案已經停了。根據朝日電視台報導，日本國內目前僅有兩隻貓熊，分別為東京上野動物園的「曉曉」與「蕾蕾」。

報導指出，這兩隻貓熊預計將於明年二月返抵中國。屆時，日本全國將不再有貓熊，象徵日本長期以來的貓熊租借合作將暫告一段落。

「貓熊熱」一直是帶動上野地區消費的重要因素。據估算，曉曉和蕾蕾每年為上野地區帶來超過 300 億日圓（約合人民幣 15 億元）的經濟效益，包括觀光門票和周邊消費。

日本政府官員表示，目前租借合作暫無新進展，未來是否恢復仍需與中國進一步協商。這意味著在短期內，日本貓熊數量可能無法補充。

日前，由於日本首相高市早苗一句「台灣有事」言論，引起中國方面極度不滿。中國外交部、文旅部、教育部等部門發布預警，建議中國公民近期避免赴日旅遊或留學。據中國媒體根據第三方平台航班管家 DAST 數據報導，至周一（24 日）上午 10 時，已有 12 條中日航線取消所有航班，包含名古屋、福岡、札幌、大阪等地。

如今，隨著兩隻大貓熊將被送回中國，日本的「無貓熊時代」將正式到來。上野地區和相關業者可能面臨經濟衝擊，民眾也將迎來長期習慣的消費亮點消失的現實。

