日中緊張關係升溫！中國海警船再闖日海域

▲中日關係緊張之際，中國海警船屢屢在日本海域進行侵擾。圖為中國海警船。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本與中國緊張關係再度升溫！中國海警船今（10）日稍早出動4艘搭載機槍的船隻，進入釣魚台海域，日本海上保安廳巡邏船正面對決驅趕。

根據讀賣新聞報導，位於那霸市的日本第十一管區海上保安本部表示，在10日下午4點到4點15分左右，有四艘中國海警局的船隻接連駛入了位於沖繩縣石垣市的尖閣諸島（釣魚島）附近海域的領海。

截至同日下午4點20分，這些海警船仍在釣魚島附近海域航行。所有中國海警船都搭載有機槍，海上保安廳的巡邏船要求其駛離。

產經新聞指出，這是中國政府船隻連續第25天在釣魚台附近海域被發現。日本海上保安廳統計，中國今年已27度進犯日本領海。

中國海警則高調在官方微博發布消息，2501艦艇編隊在「釣魚島領海」內巡航，強調這是中國海警依法展開的維權巡航活動。

中日關係自11月逐漸緊張後，中國海警已3度進入釣魚台海域。第一次是在11月16日，第2次是在12月2日，當時中國海警對日本漁船進行驅逐，日方公務船與中國海警對峙約3小時。



